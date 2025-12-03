Tabla de posiciones: Olimpia sufrió susto ante Olancho y peligra su liderato

Pero este miércoles la continuación del campeonato tuvo el duelo donde Génesis PN y Juticalpa FC se enfrentaron terminando empatados 2-2 en la ciudad de La Paz.

La jornada 21 dejó otra gran sorpresa en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras luego de la goleada de Platense por 4-0 sobre el Motagua el martes.

Y luego, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas se enfrentaron Olancho FC y el Olimpia, que protagonizaron un duelo con muchos goles, todo terminó 2-2.

El León comenzó ganando, pero luego los Potros remontaron el asunto en las pampas olanchanas. Y en el tramo final el Olimpia logró la igualdad.

La fecha concluirá este jueves 4 de diciembre cuando el Marathón y Lobos UPNFM se enfrenten en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula.

Los verdolagas le rendirán un gran homenaje a Orinson Amaya, presidente de la institución que falleció el lunes 1 de diciembre víctima de un paro cardiorespiratorio.

Y además, llegarán a los 20 de juegos para que de esta forma cierren su participación en la primera ronda del campeonato. En caso de ganar serán líderes, tienen 39 puntos y Olimpia, que tiene 19 juegos, llegan a 41 puntos.



LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA