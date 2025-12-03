Tabla de posiciones: Olimpia sufrió susto ante Olancho y peligra su liderato

La jornada 21 dejó otra gran sorpresa en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras luego de la goleada de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/javier-lopez-motagua-senala-culpable-goleada-platense-errores-conferencia-liga-nacional-EG28481476" target="_blank">Platense por 4-0 </a></b>sobre el Motagua el martes.Pero este miércoles la continuación del campeonato tuvo el duelo donde Génesis PN y Juticalpa FC se enfrentaron terminando <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/genesis-pn-juticalpa-online-en-vivo-hora-canal-jornada-21-deportes-tvc-liga-nacional-PG28484487" target="_blank">empatados 2-2</a></b> en la ciudad de La Paz.