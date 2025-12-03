Allan Ramos revela dos ofertas de Centroamérica por Erick Puerto y advierte: "Lo queremos retener"

Además de profundizar en el presente y proyección de Puerto, Ramos también envió un mensaje de solidaridad para la afición de Marathón tras la repentina muerte de su presidente, Orinson Amaya . El dirigente reconoció el impacto que tuvo Amaya en el fútbol hondureño, destacando su aporte, liderazgo y la huella que deja en el balompié nacional. Aseguró que Platense acompaña en el dolor a la institución verdolaga y a su hinchada, y que el luto debe unir al fútbol hondureño en un momento tan sensible.

Alan Ramos, quien años atrás fue presidente del "Tiburón", abordó uno de los temas que más interés ha generado en el entorno de Platense: las ofertas que empiezan a llegar por el delantero Erick "Yío" Puerto , su proyección internacional y el aspecto económico que podría definir su futuro. Ramos confirmó que el club ya ha recibido acercamientos desde el fútbol centroamericano, aunque la intención del "Tiburón" es retener al goleador por lo menos durante los próximos dos años, considerando que aún debe consolidarse en la Liga Nacional y que su crecimiento puede potenciar aún más su valor en el mercado extranjero.

¿Cuál es el primer objetivo que tiene Platense en este momento?



Afianzar la clasificación para la liguilla, ese ha sido el primer objetivo que el equipo ha tenido. Gracias a Dios hemos tenido buenos resultados y el aficionado de Platense está contento. Cuando se inició el torneo, se organizó un equipo para pelear el campeonato en segunda división; sin embargo, una semana antes de arrancar, el reclamo que Platense había interpuesto ante FIFA, a través del TAF (Tribunal de Arbitraje Deportivo), nos devolvió la categoría, y en base a eso el equipo ahí está.

¿Le ha sorprendido la campaña de Platense, tomando en cuenta que tenía algunos partidos sin ganar y perdió a su goleador del torneo anterior?



Claro, ha sido un rendimiento bastante especial. Los muchachos han puesto muchas ganas; tenemos al goleador del campeonato, el goleador hondureño, un proyecto importante para el fútbol nacional. También hay muchos jugadores con grandes condiciones, incluso aportamos a Yeison Arriola a la Sub-17, que se convierte en un capital importante para el fútbol y las próximas selecciones. Estamos contentos: el profesor Raúl Cáceres ha logrado consolidar un grupo donde no hay estrellas, sino jugadores; hay hombres, no nombres. Clasificar será importante para dar autoestima deportiva al grupo y, lógicamente, en el Clausura y próximos torneos tendremos mejores resultados.

Desde su experiencia, ¿qué debe hacer Platense con "Yío" Puerto? ¿Venderlo ya o retenerlo mientras sigue en buen momento?



Yo creo que "Yío" debe seguir en el equipo; tiene contrato por varios años. Muchas veces no solo depende de que el equipo lo quiera, porque si aparece una súper oferta en el extranjero, hay que apoyarlo, ya que es un gran jugador. Platense vuelve a convertirse en un semillero del fútbol hondureño como lo fue en el pasado, y confiamos en que seguirá así. Hoy vemos que "Yío" será nuestro goleador por lo menos este y el próximo año; después será difícil retenerlo, porque ya hay muchas ofertas. Aun así, creemos que debe consolidarse más: los partidos de Liga Nacional le dan confianza, y en la medida en que anote o asista, seguirá creciendo. Es un delantero que golea y también da muchos pases de gol. El fútbol hondureño necesita jugadores de esta naturaleza, porque ya no veíamos este tipo de futbolista nacional.

¿Las ofertas que tiene "Yío" son locales o extranjeras?



Hasta hoy se ha hablado con un par de equipos del fútbol centroamericano. Como hoy todo se mira a través de redes sociales y resúmenes cada fin de semana, llega gente interesada en conocer las condiciones económicas del jugador. Pero reitero, Platense espera que por lo menos dos años más sea nuestro goleador.

Se comenta que Platense está pidiendo mucho dinero por Yío ¿Es cierto?



No, no creo. Platense siempre ha brindado oportunidades a los jugadores y mantenemos los pies sobre la tierra. No hay una sobrevaloración. Pero Yio ya se está convirtiendo en una realidad. Necesita más partidos en Liga Nacional y, cuando esté más listo, podrá salir. Pero siempre pensamos en que la salida debe ser al fútbol extranjero, no al nacional.

Luis Palma dijo que los directivos deben dejar salir a los jugadores al extranjero para que no frenen su crecimiento. ¿Cree que esas palabras son reales?



En el caso de Platense, y también en el de Vida que es de donde salió Luis, siempre ha existido esa mística. Históricamente dejamos que se fueran Edgar, Rambo, Cárcamo, Walter López, Osman Chávez, Costly. En algún momento, Platense se convirtió junto con Motagua en los equipos que más jugadores aportaban al fútbol extranjero. Esperamos volver a esa racha, porque son ciclos de jugadores que crecen y se consolidan para participar afuera por el bien del fútbol hondureño y de ellos mismos.

¿Cuál es su mensaje para Marathón tras la muerte de su presidente?



A todos nos duele haber perdido a una gran persona como Orinson Amaya. Lo conocí antes de que fuera presidente de Marathón; incluso teníamos afinidad política y hablábamos por distintos temas, sobre todo deportivos. Nos sorprende un paro cardíaco tan fulminante. Platense ya mostró sus condolencias a toda la familia marathonista. Confiamos en que Dios lo lleve al descanso eterno y dé resignación cristiana a su familia. Sabemos que Marathón cumple 100 años y duele recibir una noticia así, pero todo es voluntad divina. Debemos seguir trabajando por el bien del fútbol hondureño y que otros dirigentes asuman responsabilidades para sacar adelante al club. Platense se muestra muy solidario.