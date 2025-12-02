Rely Maradiaga lamenta la muerte de Orinson Amaya y revela detalles inéditos del documental: "Tenía grandeza"

<b>¿Cómo vamos a recordar a Orinson, Rely?</b><br />Esencialmente como una buena persona. Y las buenas personas son inolvidables. Solo muere aquel que se olvida. Y Orinson Amaya será inolvidable en la historia. No solo de Maratón, sino del fútbol hondureño.<b>Los aficionados sabemos el toque que tienes. Lo mencionabas, es el mejor proyecto de tu carrera. Esperamos que venga mucho más. ¿Este sería tu primer proyecto en el cine?</b><br />Sí, sería la primera vez en el cine. Y por eso se está cuidando cada detalle. Por eso cada toma está planificada. Pero sobre todo estamos disfrutando este proceso. Como Luma Producciones, la estamos pasando bien, hasta ayer. Hasta ayer te cambia un poco el sentido, ¿no? Porque el documental va a tener un momento de quiebre. Y es el momento cuando tengamos que tocar este tema.Si te soy muy sincero, la estructura del documental no se afecta, porque el propio Orinson quería ser lo último que saliera. Era tanta su humildad. Era tanto el querer poner a Marathón como primero, que él casi no quería salir en el documental. Es que hay que entender la grandeza y la humildad de este hombre. Que él quería que el documental fuese sobre Marathón. Y que fuese sobre Maratón totalmente.Si Orinson pudiera haberse borrado a él para poner a una leyenda entrevistada, lo hubiese hecho sin ningún problema. Entonces, la estructura no cambia. Pero sí, habrá un sentido homenaje. Queremos hacer hoy algunas entrevistas, algunas tomas con muchísimo respeto, sin invadir el dolor de la familia. Pero sí, yo creo que en el documental no se puede obviar al presidente, que rescató a Marathón, que lo volvió a poner entre los grandes de Honduras, y que creo fue al cielo a decirle personalmente adiós. La décima para el verde, para finalizar todo el centenario. Su lema fue, "La vida por estos colores". Y hoy vemos el ataúd más verde que nunca.Sí, y sobre todo las expresiones. Te conmueve ver gente humilde en los alrededores. Sabemos que Orinson era un empresario, pero nunca se olvidó del mercado. Nunca se olvidó de la gente de a pie. Nunca se olvidó del contacto con la gente. No era un presidente de palco. Era un presidente de grada. Él era un presidente que de verdad quería sentir a la gente. Y eso implicaba muchas cosas. Implicaba también que el aficionado le reclamaba a la cara. En Maratón el aficionado no gritaba hacia el palco. En Maratón el aficionado tenía al presidente a la par, como uno de ellos. Y esa es la diferencia. Y ese es el ejemplo que Orinson ha marcado y ha dejado para la eternidad.