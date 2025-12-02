Padre de Orinson Amaya rompe el silencio y destaca el legado que dejó su hijo en el Marathón: "Dios no quiso que sufriéramos"

<b>José Amaya</b> expresó un profundo agradecimiento hacia todas las personas que han acompañado a la familia durante estos días de dolor, destacando el enorme cariño que el pueblo hondureño ha mostrado hacia su hijo. Señaló que <b>Orinson Amaya </b>fue un hombre honesto, trabajador y dedicado, alguien que nunca se involucró en cosas incorrectas y que todo lo que logró fue fruto de su esfuerzo. Recordó también la entrega absoluta que su hijo tuvo hacia el <b>Marathón</b>, su pasión futbolera y el legado que dejó dentro de la institución.Además, el padre del fallecido presidente del <b>Marathón</b> aprovechó para enviar un mensaje al plantel verdolaga, pidiéndoles que honren la memoria de <b>Orinson</b> jugando con responsabilidad, carácter y compromiso, tal como él les enseñó.Afirmó que su hijo sembró valores, disciplina y amor por el club, y que ahora el equipo debe cosechar ese esfuerzo luchando por el campeonato. <b>José Amaya</b> concluyó con palabras de fe, reconociendo que Dios decidió llevarse a su hijo para evitarle un sufrimiento mayor y confiando en que ahora descansa en los reinos del cielo.