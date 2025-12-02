¡Sigue la barrida! Real España anuncia la cuarta baja en pleno torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

DIEZ pudo conocer que la solicitud de rescisión provino del propio lateral derecho, quien argumentó problemas personales para justificar su partida inmediata. A pesar de que a Núñez le restaba un año completo para culminar su vínculo contractual con la institución aurinegra, ambas partes lograron un consenso para finalizar la relación laboral de manera amistosa y expedita.

¡Oficial! El Real España ha confirmado su cuarta baja de la plantilla en pleno torneo Apertura 2025 . El club sampedrano anunció que ha llegado a un acuerdo mutuo con el futbolista Maylor Núñez para rescindir su contrato, una decisión que se produce justo antes de que el equipo afronte la liguilla del certamen. Esta salida se suma a las ya conocidas de Brayan Moya, Matías Rotondi y Ever Alvarado, reconfigurando el plantel de cara a la fase final del campeonato.

La "Máquina" emitió un comunicado oficializando la noticia y deseando éxito al jugador: "El Real España y el jugador Maylor Alberto Núñez Flores han llegado a un acuerdo mutuo acuerdo de rescisión de contrato. Le deseamos el mejor de los éxitos deportivos y personales a Maylor. Gracias por tu entrega y profesionalismo al club". El tono del mensaje refleja el respeto por la decisión del futbolista y su contribución durante su tiempo en la institución.

La salida de Núñez no es un caso aislado, ya que el equipo ha tenido movimientos significativos en su nómina. Previamente, se confirmó que el delantero Brayan Moya tampoco continuaría en el club. La baja de Moya representa un cambio notable en el frente de ataque, obligando al cuerpo técnico a reajustar su estrategia ofensiva con las piezas disponibles para los partidos decisivos que se avecinan.

Asimismo, la defensa sufrió otro ajuste importante con la salida del experimentado defensor Ever Alvarado. Estas cuatro bajas: Rotondi, Núñez, Moya y Alvarado marcan una reestructuración considerable en la plantilla justo en el momento más crítico del torneo, generando interrogantes sobre la profundidad del equipo para afrontar la fase final y luchar por el título.

Con la liguilla a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico del Real España, comandado por Jeaustin Campos, se ve en la tarea de asimilar rápidamente estas ausencias. El objetivo sigue siendo el mismo: competir al máximo nivel en la postemporada y superar estos obstáculos inesperados para alcanzar la gloria en el presente torneo.