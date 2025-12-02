¡Sigue la barrida! Real España anuncia la cuarta baja en pleno torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

¡Oficial! El <b>Real España</b> ha confirmado su cuarta baja de la plantilla en pleno <b>torneo Apertura 2025</b>. El club sampedrano anunció que ha llegado a un acuerdo mutuo con el futbolista <b>Maylor Núñez</b> para rescindir su contrato, una decisión que se produce justo antes de que el equipo afronte la liguilla del certamen. Esta salida se suma a las ya conocidas de Brayan Moya, Matías Rotondi y Ever Alvarado, reconfigurando el plantel de cara a la fase final del campeonato.DIEZ pudo conocer que la solicitud de rescisión provino del propio lateral derecho, quien argumentó problemas personales para justificar su partida inmediata. A pesar de que a Núñez le restaba un año completo para culminar su vínculo contractual con la institución aurinegra, ambas partes lograron un consenso para finalizar la relación laboral de manera amistosa y expedita.