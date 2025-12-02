Kevin Güity señala su deseo de salir al extranjero y deja mensaje tras la muerte de Orinson Amaya: "Un golpe muy duro"

El conjunto albo se enfrenta a los potros este miércoles por la jornada 21 del Apertura 2025, Olimpia buscará asegurar la primera posición de la tabla mientras que el equipo olanchano en su necesidad de obtener los tres puntos intentará conseguir derrumbar al Viejo León posicionarse entre los primeros seis lugares y clasificar a la liguilla. Kevin Güity habló en conferencia y expresó lo que esperaba del partido contra el Olancho FC, equipo contra el cual empataron 2-2 en la primera vuelta y que siempre le ha puesto las cosas complicadas, comentó: “Sabemos que Olancho es un rival muy complicado, ahorita no la están pasando bien, pero tiene jugadores muy importantes”.

Sobre cómo analizaba el cierre de las vueltas regulares agregó: “Hasta el momento vamos en primero y queremos mantenernos allí, primeramente Dios sumemos en Olancho y también aquí en Tegucigalpa contra Victoria”. El lateral derecho se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Eduardo Espinel y muchas veces hasta variando de posición en el torneo como se vio en el ultimo partido jugado frente al Marathón, encuentro que termino 3-2 a favor del Viejo León. Sobre jugar en diferente posición: “Si sabemos que el profe me ha puesto allí, ahorita contra Marathón allí lo hice, siempre estamos para aportar al equipo donde sea que nos pongan y respetando a los otros compañeros que han jugado en esa posición, pues yo siempre donde me pongan voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera”, expresó. También habló sobre su futuro en Olimpia y si tiene esa hambre de salir al extranjero más adelante “Primeramente Dios algún día se me dé la oportunidad primero estar en la Selección y luego salir al extranjero, trabajamos para eso día a día”. Kevin continuó diciendo: “Siento que lo vengo haciendo bien y consolidado, sabemos que en esta posición está Edwin Lobo y hay muchos compañeros que vienen allí haciendo fila y pues aquí no hay un solo once, sabemos que el que esté, es el que va jugar”.