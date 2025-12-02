Kevin Güity señala su deseo de salir al extranjero y deja mensaje tras la muerte de Orinson Amaya: "Un golpe muy duro"

Reflexionando un poco sobre si se debía jugar o no esta fecha por el reciente fallecimiento de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/de-que-murio-orinson-amaya-presidente-rompio-sequia-titulos-marathon-infarto-hospital-DL28453033#image-1" target="_blank">Orinson Amaya</a>, </b>quien en vida fuera el presidente de Marathón, dijo: “Mi más sentido pésame para la familia de Orinson Amaya y a la gente del Marathón. Sabemos que es un golpe muy duro para la liga y como está apretado esto, fue allí ya decisión de la liga y siempre mi más sentido pésame para la gente del Marathón”.Para finalizar, si por el fallecimiento del mandatario del <b>Monstruo Verde </b>le podría traer al cuadro sampedrano más fuerza para luchar por el torneo, y si están preparados para una final <b>Olimpia – Marathón </b>por el nivel que traen ambos equipos, menciono: “Me imagino que eso les va a dar más fuerza a ellos porque van a querer darle honor a él, y pues nosotros vamos a estar preparados siempre, nuestro objetivo siempre es ser campeón”, concluyó.