Jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras se modificará tras la petición especial de la directiva de Marathón

El luto y dolor que ha generado la muerte del presidente Orinson Amaya, la dirigencia de Marathón, sus jugadores y aficionados no están en condiciones para disputar un partido de la Liga Nacional.

A las puertas de disputarse la fecha 21 que iniciará con el partido entre Marathón y Lobos UPNFM, este martes 2 de diciembre a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero ante la muerte del Amaya, la dirigencia ha hecho una solicitud especial a la Liga Nacional.