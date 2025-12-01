Jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras se modificará tras la petición especial de la directiva de Marathón

El actual vicepresidente del club, <b>Rolando Peña</b> ha hecho oficial que han solicitado a la directiva de la Liga y a su equipo rival, Los Lobos y que el partido se pueda desarrollar el día jueves 4 de diciembre.“Ya hemos hablado con la Liga Nacional y con la UPNF solicitando que se suspenda el partido de mañana y se pase para el día jueves. Sentimos un buen ambiente y lo más probable es que se jugará el jueves”, dijo Peña.<b>¿CÓMO SE JUGARÁ LA JORNADA?</b>Después de la solicitud enviada por las autoridades de Marathón, la jornada de la Liga Nacional tendrá una leve modificación.<br /><b>Martes 2 de diciembre</b><br />Victoria vs Choloma 5:15 pm<br />Motagua vs Platense 7:30 pm<br /><b>Miércoles 3 de diciembre</b><br />Génesis vs Juticalpa 3:00 pm<br />Olancho vs Olimpia 7:30 pm<br /><b>Jueves 4 de diciembre </b><br />Marathón vs UPNFM 3:00 pm<br />