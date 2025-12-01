Liga Nacional

Jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras se modificará tras la petición especial de la directiva de Marathón

El luto por la muerte de Orinson Amaya ha generado consternación en los dirigentes, jugadores y aficionados del club.

  • Jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras se modificará tras la petición especial de la directiva de Marathón
2025-12-01

El luto y dolor que ha generado la muerte del presidente Orinson Amaya, la dirigencia de Marathón, sus jugadores y aficionados no están en condiciones para disputar un partido de la Liga Nacional.

A las puertas de disputarse la fecha 21 que iniciará con el partido entre Marathón y Lobos UPNFM, este martes 2 de diciembre a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero ante la muerte del Amaya, la dirigencia ha hecho una solicitud especial a la Liga Nacional.

El desgarrador comunicado de Marathón tras el fallecimiento de su presidente Orinson Amaya: "Hay vidas que marcan"

El actual vicepresidente del club, Rolando Peña ha hecho oficial que han solicitado a la directiva de la Liga y a su equipo rival, Los Lobos y que el partido se pueda desarrollar el día jueves 4 de diciembre.

“Ya hemos hablado con la Liga Nacional y con la UPNF solicitando que se suspenda el partido de mañana y se pase para el día jueves. Sentimos un buen ambiente y lo más probable es que se jugará el jueves”, dijo Peña.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA JORNADA?

Después de la solicitud enviada por las autoridades de Marathón, la jornada de la Liga Nacional tendrá una leve modificación.

Martes 2 de diciembre
Victoria vs Choloma 5:15 pm
Motagua vs Platense 7:30 pm

Miércoles 3 de diciembre
Génesis vs Juticalpa 3:00 pm
Olancho vs Olimpia 7:30 pm

Jueves 4 de diciembre
Marathón vs UPNFM 3:00 pm

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|
Orinson Amaya
|
Olimpia
|
Marathón
|
Motagua
|
UPNFM
|