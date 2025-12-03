Génesis PN vs Juticalpa FC EN VIVO, hora y canal: ¡Los "canecheros" se juegan su última carta a la triangular!

Este miércoles, a partir de las 3:00 PM, se sigue disputando la jornada 21 de la Liga Nacional y como parte de ello, se tendrá como primer partido entre Génesis Policía Nacional contra los canechos de Juticalpa, donde ambos equipos vienen necesitados de puntos.

El contexto del cotejo es de suma importancia, ya que este partido se presenta como un encuentro de alto riesgo y ambos equipos están urgidos de un triunfo. Actualmente, Genesis PN se ubica en la novena posición, mientras que el equipo dirigido por Humberto Rivera es octavo por 20 puntos. Un triunfo mantendría a Juticalpa con chances de meterse a la Triangular, pero no depende de si mismo.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025

En cuanto a la actualidad de ambos clubes, el Génesis PN viene golpeado después de haber perdido en la fecha pasada contra el Real España y el Juticalpa FC de igual manera viene de un partido complicado y que terminaron perdiendo 3 – 4 contra un Victoria, que venía sufriendo muchas perdidas a lo largo del torneo pero que se ha logrado reivindicar ganando sus últimos tres partidos. Este partido lo puedes ver por la transmisión de Deportes TVC, pero también lo podés seguir en el minuto a minuto por la pagina de Diario Deportivo Diez como: www.diez.hn