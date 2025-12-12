Javier López y la autocrítica en Motagua, pero lanzó aviso a Real España: "Para ellos es una final"

Javier López, técnico de Motagua, sabe la importancia que tiene de ganar el duelo ante la Máquina, que llega de perder frente al Olimpia en el inicio de la liguilla.

Motagua se prepara para recibir este sábado 13 de diciembre al Real España desde las 7 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la segunda fecha de la triangular A del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

"Hemos tenido toda la semana para prepararlo, viendo las virtudes que tienen y cómo hacerles daño. Todos tenemos claro que tenemos que hacer muy buenos cuatro partidos; para ellos (Real España) es una final, igual para nosotros, perder de local nos obliga a cerrar bien de visita", citó en la conferencia de prensa de hoy.

El entrenador español se refirió al formato del presente campeonato catracho, que se está utilizando y espera ser más atractivo para los aficionados.

"Creo que si analizamos el formato, sí tiene ventajas, la primera sería el punto invisible, la segunda es que para preparar el segundo partido tienes una semana, también que tu último partido es de local, entonces sí tiene algunas pequeñas ventajas el 1 y 2 de toda la fase regular", mencionó.

Javier López expresó que Motagua llega de la mejor para esta ronda del campeonato hondureño y esperan iniciar con el pie derecho frente a la Máquina.

"Estamos notables en algunos aspectos, en el ofensivo, bien, hemos hecho muchos goles y generado varias ocasiones. El debe está en el tema defensivo, recibimos muchos goles, lo achaco un poco a la irregularidad en las alineaciones, por lesiones, jugadores convocados a la Selección, por eso no hemos podido repetir onces".