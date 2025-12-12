Rubilio Castillo lanzó dardo a Rueda, se ilusiona con Marathón, sus palabras a "Yío" Puerto: "Fue algo difícil"

El delantero fue autor del tercer y definitivo gol en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas donde lograron los primeros 3 puntos de los 12 posibles en el grupo B que también comparte Platense.

Rubilio Castillo siente extrema confianza en lo personal y se ilusiona por el comienzo del Marathón en la triangular donde goleó por 3-0 al Olancho FC en las pampas.

"Contento, por ahí había tenido unos problemas físicos, pero quedaron atrás. Aquí todos somos importantes, los del 11 y dar lo mejor cuando te toque ingresar, este triunfo nos da alegría y tranquilidad para seguir avanzando", afirmó "Roruca".

Y agregó: "Era importante estrenarse con triunfo. Nos tocó una llave compleja, hay que respetar los rivales, Olancho no fue fácil, tenemos que seguir mejorando. Nadie se puede ver en la final, faltan partidos, es importante este triunfo, pero esto no te garantiza nada. Hay que seguir de la misma manera y así estar en las instancias finales".

La próxima semana tendrán su segundo encuentro ante Platense en San Pedro Sula. "Ellos tienen muchos jugadores que están teniendo un buen torneo. La verdad no nos enfocamos tanto en lo que ellos puedan hacer, Platense es peligroso en todas las líneas, nosotros también tenemos un equipo bueno. Será un bonito juego"..

Rubilio destacó la labor de Erick "Yío" Puerto, goleador del Tiburón que tiene 15 tantos en el torneo Apertura. "A mi me parece excelente, significa mucho, no salen todos los días, lo dije en su momento, me alegraba que estuviera en la Selección. Conocemos la clase de goleador que es Erick, así aprovechar las falencias que puedan tener ellos", aseguró.

SELECCIÓN, SU AUSENCIA

Rubilio Castillo no fue tomado en cuenta en la anterior convocatoria de la Selección de Honduras por parte del técnico Reinaldo Rueda. Y más cuando el Choco Lozano se perdió el llamado por lesión. La Bicolor no logró el boleto al Mundial 2026.

"Fue muy complicado, uno como hondureño quería estar en esa cita mundialista, pegó duro, personalmente también. Creo que se perdió mucho, pero ahora hay que pensar en la próxima eliminatoria", valoró.

Continuó sobre el tema: "Uno siempre quiere estar en la Selección, el profesor quería otra cosa, la ilusión siempre estaba. Sí me hubiera gustado estar ahí, lastimosamente no se logró, fue algo difícil para nosotros los catrachos".

Fue un golpe fuerte el quedar en el camino del Mundial United 2026 y verlo por la TV será aún más. "Tranquilo, la ilusión la tenía, había chicos como Puerto que venía haciendo las cosas bien, pero hablo a nivel personal, no estuve y no se pudo, ya está. Hubo otros delanteros que también podían hacer las cosas bien, quedó la ilusión de que quería ir, no se pudo", expresó.

El goleador confesó que esperan lograr la corona del campeonato actual en memoria del presidente Orinson Amaya, fallecido el pasado lunes 1 de diciembre debido a un paro cardiorespiratorio.

"Se han hecho bien las cosas, somos sólidos y efectivos, el proyecto pinta bien para llegar a las instancias finales. Para nosotros el fallecimiento del presidente nos golpeó bastante, seguimos así, todo lo que hacemos es porque él así lo quería, por nuestras familias también, es un plus. Sabemos que no hemos ganado nada, viene Platense y hay que jugar los partidos", sostuvo.