Rubilio Castillo lanzó dardo a Rueda, se ilusiona con Marathón, sus palabras a "Yío" Puerto: "Fue algo difícil"

Rubilio Castillo siente extrema confianza en lo personal y se ilusiona por el comienzo del Marathón en la triangular <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-vs-marathon-goles-video-mejores-jugadas-triangular-liga-nacional-LH28587059" target="_blank">donde goleó por 3-0</a></b> al Olancho FC en las pampas.El delantero fue autor del tercer y definitivo gol en el<b> estadio Juan Ramón Brevé Vargas</b> donde lograron los primeros 3 puntos de los 12 posibles en el grupo B que también comparte Platense.