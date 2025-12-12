Lavallén deja claro que no hay partido fácil en la liguilla y palpita el duelo ante Platense: "Va a ser un rival muy duro"

El Marathón inició con paso firme las triangulares del torneo Apertura 2025 tras imponerse 0-3 al Olancho FC en Juticalpa, un triunfo que para su entrenador, Pablo Lavallén, representa mucho más que tres puntos. El técnico argentino destacó el oficio, la capacidad de adaptación y la madurez competitiva que mostró su equipo en un duelo que, según él, exigió inteligencia y resistencia hasta el último minuto. Lavallén reconoció que el partido tuvo fases complejas, especialmente al inicio del segundo tiempo, cuando Olancho volcó a su gente al ataque y llenó el área de centros. Sin embargo, valoró el temple de su plantel para soportar la presión y golpear en los momentos justos. “No hay partido fácil en una liguilla. Cada pelota es una disputa y hoy hicimos un buen esfuerzo”, afirmó.

También subrayó el equilibrio entre una delantera efectiva y una defensa que volvió a dejar su arco en cero, llegando ya a 13 partidos sin recibir gol. “Esto se gana por goles” y enfatizó que “en el fútbol existen los resultados” y los merecimientos sirven para otras cosas. De cara a los próximos dos encuentros ante Platense, rival que cuenta con el goleador del torneo, Erick ‘Yio’ Puerto, Lavallén anticipó una serie complicada y muy física, pero recordó que su equipo también tiene artillería pesada.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN

¿Está satisfecho con el partido de hoy?



Contento porque se logró lo que queríamos primeramente llevarnos los tres puntos en el primer partido, una cancha buena para jugar al fútbol, un equipo que la verdad nos complicó sobre todo al inicio del segundo tiempo. El primer tiempo fue bastante peleado, hicieron una presión bastante intensa sobre nuestros jugadores, sobre cada uno de ellos y bueno, se dan este tipo de partidos donde tenés que aprovechar las oportunidades que tenés y tratar de minimizar los errores, creo que hicimos un muy buen partido. Sí, por momentos Olancho sobre todo en el segundo tiempo nos llevó a base de meter gente en el área y de centrar y bueno, tuvo algunas oportunidades que pudo haber empatado partido, pero sabíamos que iba a ser así, no hay partido fácil en una liguilla y hacer tres goles de diferencia es meritorio, pero sabemos que cada partido que se nos venga por delante va a ser una batalla. ¿Siente que va por el mismo favoritismo que ha tenido a lo largo del torneo, tanto Marathón como Olimpia?



Yo opino de la llave en donde nos toca estar, no voy a opinar de otra llave que no me corresponde, creo que el equipo se amoldó a lo que exigía el partido, hay partidos en donde el rival te presiona, te corre, intenta que no juegues, intenta taparte todos los sectores de la cancha y bueno, nos tuvimos que acomodar a lo que nos proponía Olancho, creo que lo hicimos bien, por momentos bien, lógicamente sabemos que lo que hemos realizado a lo largo de 20 fechas acá en la liguilla a veces no lo podés hacer en todo momento, cuando tenés, por ejemplo después del segundo gol el equipo empezó a tener un poco más de tenencia porque ya había más espacios, pero en la liguilla cada pelota es una disputa muy importante, es un cruce que podés ganar, podés perder, pero hoy hicimos un buen un buen esfuerzo, sobre todo desde lo físico, estos partidos van a ser muy físicos y desde lo físico pudimos soportar los embates de Olancho y cuando tuvimos nosotros las oportunidades las aprovechamos. Y en este tipo de definición en donde entraron los mejores seis equipos, donde aprovechás tus oportunidades y tas sólido, como estuvo el equipo hoy, de nuevo que volvió a sostener el cero, ahí sacas una pequeña ventaja.

Después de una racha de 14 partidos invictos que se cortó, vuelve a una racha de victorias ¿Cuál es la principal virtud?



Bueno, eso lo tienen que decir ustedes que son los que ven al equipo jugar, nosotros estamos muy contentos con la forma que tiene el equipo de jugar, es un equipo que intenta jugar cuando puede jugar cuando hay espacios y si no hay espacios trata de buscarlos, crearlos, intentar jugar cuando te proponen otro tipo de partido, nos adaptamos y sabemos jugar, yo creo que esa es un poquito la principal virtud del equipo, que se acomoda a la necesidad del juego, hay partidos en donde tenés que tener más posesión, tenés que tener más paciencia porque los equipos se te encierran, hay partidos como este donde Olancho salió también a buscar, como local que era, salió a buscar su gol y se dio un partido más vertiginoso, más de ataque y contragolpes, pero bueno el equipo se acostumbra, eso está bueno, que no solamente sepamos jugar cuando tenemos espacios o teniendo la pelota, nos vamos acomodando a lo que requiere el partido y eso habla de un plantel inteligente que se da cuenta cómo tiene que jugar cada partido.