Lavallén deja claro que no hay partido fácil en la liguilla y palpita el duelo ante Platense: "Va a ser un rival muy duro"

El <b>Marathón </b>inició con paso firme las triangulares del torneo <b>Apertura 2025 </b>tras imponerse <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-vs-marathon-goles-video-mejores-jugadas-triangular-liga-nacional-LH28587059" target="_blank">0-3 al Olancho FC</a></b> en Juticalpa, un triunfo que para su entrenador, <b>Pablo Lavallén</b>, representa mucho más que tres puntos. El técnico argentino destacó el oficio, la capacidad de adaptación y la madurez competitiva que mostró su equipo en un duelo que, según él, exigió inteligencia y resistencia hasta el último minuto.<b>Lavallén </b>reconoció que el partido tuvo fases complejas, especialmente al inicio del segundo tiempo, cuando <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/marathon-celebra-olancho-samudio-rompe-llanto-debut-sonado-hermosa-chica-liga-nacional-HH28587022#image-1" target="_blank">Olancho</a> </b>volcó a su gente al ataque y llenó el área de centros. Sin embargo, valoró el temple de su plantel para soportar la presión y golpear en los momentos justos. “No hay partido fácil en una liguilla. Cada pelota es una disputa y hoy hicimos un buen esfuerzo”, afirmó.