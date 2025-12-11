Jorge Salomón habla de los candidatos para Honduras, los 25 currículums y adelanta fichaje: "Lo ideal sería un técnico hondureño"

Ha pasado casi un mes desde la eliminación de Honduras de un nuevo Mundial y la herida sigue abierta para todos. Es un trago amargo que poco a poco se va aceptando, mientras continúa el debate sobre la posible renuncia de los directivos de la Federación de Fútbol, algo que no ha sucedido ni parece que sucederá. Y en medio de toda esa frustración surge la pregunta del millón: ¿quién será el nuevo entrenador de la H para el próximo proceso? Muchos piden la cabeza del presidente de la FFH, Jorge Salomón, quien no ha logrado ninguna clasificación desde que asumió inicialmente la Comisión Normalizadora en 2016. Desde entonces, Honduras quedó fuera de Rusia 2018 y también de los mundiales de Qatar 2022 y United 2026. A pesar de la lluvia de críticas y de la presión para que renuncie antes de que finalice su mandato en 2027, el máximo directivo de la FFH se sentó con DIEZ para hablar ampliamente sobre el rosario de fracasos con la Selección Mayor, si seguirá o no al mando, los errores en esta reciente eliminatoria y si el próximo timonel de la Bicolor será interino o permanente, europeo, mexicano, argentino, hondureño o de otra nacionalidad.





LA ENTREVISTA

Presidente, después de tres semanas de la eliminación rumbo al Mundial, ¿qué ha pasado en la Federación? ¿Cómo se ha digerido ese momento y qué tipo de acciones se han tomado ya para ir recomponiendo el futuro del fútbol de Honduras?



Personalmente es un momento difícil de digerir y entender. Esta eliminación fue muy dura y la hemos sentido bastante. Se hizo un trabajo arduo durante varios años, cuidando cada detalle para que todo estuviera bien desde lo logístico, la relación con los jugadores y los cuerpos técnicos. Sentimos que la selección evolucionó bastante, subimos 15 puntos en el ranking FIFA, competimos con selecciones importantes y creíamos que llegábamos a la última etapa bien trabajados. Mantuvimos el primer lugar hasta el último partido y por eso fue tan doloroso. Pero en el fútbol hay que seguir adelante, ver hacia el futuro y trabajar en los cambios necesarios para modernizar la Federación y elegir a las personas correctas que guíen el futuro del fútbol hondureño. En medio de ese "luto futbolístico", ¿qué decisiones inmediatas se han conversado con los directivos? Hay muchas cosas por hacer y no hay tiempo para detenerse



Lo primero es buscar asesoramiento, gente que nos ayude a tomar mejores decisiones. Por eso ya iniciamos la búsqueda de un director deportivo o un director de desarrollo para la Federación, una figura clave en este momento. Pero Gerardo Ramos tiene el cargo de director de desarrollo en este momento



Él también tiene funciones administrativas. Lo que buscamos es un director deportivo dedicado de lleno a todas las áreas: centros pilotos, selecciones masculinas y femeninas, arbitraje, entrenadores, selección mayor, etc. Necesitamos a alguien que descargue parte de la presión que hoy recae en la Federación. También trabajamos en cambios administrativos y mejoras internas. Vienen muchas competencias: premundiales Sub-17 y Sub-20, amistosos en marzo, actividades con árbitros y entrenadores. Hay demasiado trabajo y tenemos que seguir avanzando. Esta figura del director deportivo es muy importante hoy en día. ¿Qué pretenden lograr con ese puesto y cuál será su peso dentro de la Federación?



Lo ideal es avanzar una cosa a la vez. El director deportivo no es solo para elegir al entrenador de la selección mayor, sino para ayudarnos en muchas áreas deportivas. La búsqueda de técnico tomará tiempo, por lo que el director deportivo debería estar primero. Tendremos entrevistas en enero y probablemente será extranjero, aunque si aparece una buena opción local la evaluaremos. Buscamos alguien con experiencia en clubes importantes o federaciones, que venga a sumar desde el primer día. No estamos para formar, sino para que alguien nos dé un empujón y sea un brazo de apoyo en el día a día. No podemos poner fecha límite; debe ser la persona idónea. Enero será clave para las entrevistas, y también recibimos recomendaciones y hojas de vida de personas del fútbol internacional.

Llevamos tres procesos sin clasificar. ¿Qué lecciones deja eso para corregir y cerrar brechas rumbo al futuro?



Hubo cosas positivas en este proceso, pero debemos trabajar en la formación desde los clubes y selecciones juveniles, especialmente en la parte mental. A veces esa parte nos afecta en momentos de presión y alta exigencia. También sufrimos muchas lesiones y nuestro inventario de jugadores era reducido. Para la próxima eliminatoria necesitamos más profundidad, mejor formación conjunta entre clubes y Federación, y aprovechar que viene una camada joven con experiencia adquirida. La mayoría de los jugadores que participaron podrán hacerlo en el próximo proceso y eso ayudará mucho. ¿Por qué está tan seguro de que podremos ver una mejor versión de esta base de jugadores que acaban de perder el boleto al Mundial?



Porque muchos jugadores repuntaron durante la eliminatoria. Vimos más futbolistas saliendo al extranjero, especialmente a Europa. Varios pasaron a equipos de mayor nivel. La base queda, y se sumarán otros en los próximos cuatro años. Honduras es un país productor de jugadores, y tenemos que acelerar los procesos de los jóvenes, darles más minutos y preparar un inventario más grande para enfrentar la carga actual de partidos, que hoy es mayor que antes. Todo eso influye en las lesiones, así que debemos estar mejor preparados. ¿Por qué usted u otro miembro de la Federación no renunció tras la eliminación, considerando que ya son varios procesos fallidos?



Porque es una responsabilidad que tenemos con el fútbol hondureño. Hemos trabajado con transparencia y orden, y se hizo todo el esfuerzo posible para sacar este proceso adelante. Queremos lo mejor para el fútbol y vamos a seguir trabajando fuerte. El comité está formado por gente de fútbol que sabe que se gana, se pierde y se empata. En este proceso se hizo todo: se trajo un técnico con amplia experiencia, se trabajó al máximo en lo logístico y se brindó todo a jugadores y cuerpo técnico. La dedicación fue total.

Su período finaliza en 2027 y más allá de renunciar, usted buscará reelegirse. ¿Por qué el fútbol hondureño debería seguir apostándole a Jorge Salomón después de 12 años sin éxito?



Esto es un Comité Ejecutivo con mucha experiencia en fútbol. Toda la gente que está involucrada quiere al fútbol nacional, gente que quiere hacer lo mejor. Pero el fútbol de Honduras sigue creciendo en infraestructura, sigue mejorando. Es un Comité Ejecutivo que no le gusta las cosas mediocres, somos responsables. Tanto la Federación, la Liga Nacional y la segunda división tiene que ir creciendo. Usted habla que nuestro fútbol sigue creciendo, pero la percepción es otra: tenemos una Liga sin VAR, un fútbol lento, nuestros equipos sufren en los torneos centroamericanos, las selecciones juveniles no han tenido buenas presentaciones. La radiografía indica que no estamos creciendo como usted lo menciona



A nivel general los equipos pasaron a la etapa final, pero en el partido clave se quedaron, llegaron hasta un punto importante de la Copa Centroamericana, ahí van. A nivel de selecciones juveniles también, han sido competitivas, les ha costado un poco para llegar a los mundiales, en Concacaf siguen siendo competitivas y con buenos perfiles para selecciones mayores futuras. Además, se está trabajando con ocho centros pilotos a nivel nacional, con técnicos españoles e italianos que están trabajando las bases, con el objetivo que mejore el fútbol de Honduras. ¿En algún momento se cuestionó la continuidad del profesor Rueda? ¿No se siente que hubo poca crítica hacia él por parte de ustedes?



Siempre hubo conversaciones y discusiones con él, pero no son temas públicos. Creíamos que era un proceso de formación que debía llegar fuerte a la etapa final, y la selección mostró crecimiento ante rivales como México y Jamaica. El fútbol toma tiempo, y las decisiones impulsivas suelen terminar mal. Llegamos al final con un equipo competitivo, pero esa falla mental ante Nicaragua nos costó la eliminatoria. Ahora debemos usar esa experiencia para mejorar y no detener el trabajo.

EL NUEVO DIRECTOR TÉCNICO

Entremos al tema del nuevo entrenador. ¿Cuál es la visión de la Federación? ¿De dónde será? ¿Será interino o permanente? ¿Hay dinero para pagar un técnico de buen perfil desde el inicio?



En este momento sería irresponsable decir: “este es el entrenador que queremos”. La eliminatoria acaba de terminar y hay que asimilar algunas cosas. Hemos recibido unas opciones, pero debemos ver todo con tranquilidad y fidelidad a lo que más convenga al fútbol hondureño. No es un tema de nacionalidades: puede ser europeo, sudamericano o centroamericano. Lo importante es el perfil correcto para Honduras y para el proceso que inicia el próximo año. La primera competencia oficial será en septiembre, con la Liga de Naciones, y por eso debemos trabajar desde el primer trimestre. Aún no está decidido si será interino; son decisiones que requieren asesoría y análisis.

En marzo y mayo hay fechas FIFA. Por lo que dice, arrancarán con un interino...



No necesariamente. Son decisiones que debemos tomar con orden: salir de una cosa y luego de la otra. No por fuerza tiene que ser así. Para fichar un técnico permanente se deben analizar perfiles, negociar salario y revisar muchos factores que conlleva una contratación de este tipo. Difícilmente alguien se contrata en enero o febrero



El primer paso ahora es el director deportivo. En enero empezaremos a analizar opciones claras y trabajaremos en lo que más convenga. Preferiría no usar un interino y arrancar un proceso serio desde temprano. Pero si no se logra, haremos el esfuerzo de todas maneras. Lo ideal es iniciar un proceso limpio desde el comienzo. Pero eso también depende de la capacidad económica de la Federación para pagar un técnico de calibre mundialista, que anda entre 35 mil y 50 mil dólares mensuales



Hay formas de negociar paquetes de cuatro años, pero eso ya es parte administrativa. La persona que venga debe estar interesada en un proceso serio y también sacrificar algo para ajustarse al formato. ¿Hay algún perfil que, a usted, personalmente, le seduzca?



Eso debe analizarse con asesores y no puede recaer solo en el presidente. Con el director deportivo y asesores externos tomaremos la decisión más profesional, basada en lo que tenemos: nuestro biotipo, recursos, mentalidad y el formato eliminatorio. Todo debe ser analizado con criterio. Usted mencionó que no importa la nacionalidad ¿Hacia dónde se inclina el panorama?



No hay una nacionalidad exacta. Hay casos específicos en el Caribe donde sus jugadores viven en Europa y tiene lógica que contraten técnicos europeos. Honduras no tiene ese escenario. Puede ser europeo, sudamericano o de cualquier lugar, siempre que tenga el mejor perfil. No estamos casados con ninguna nacionalidad. Centroamérica en general comparte los mismos problemas: fortalecer la liga, la formación, capacitar técnicos. La elección dependerá de las condiciones y los perfiles correctos.

¿La Federación tiene problemas para pagar un entrenador permanente tras la eliminación?



Problemas económicos siempre existen, pero debemos trabajar dentro de la disciplina financiera. Si hablamos de un técnico permanente, la negociación es más a largo plazo, escalonada, y se puede manejar. No seremos irresponsables. Pero estos procesos apenas van a iniciar.



¿Cuántos currículos han recibido?



Más de 25. ¿Alguno que les haya sorprendido?



Prefiero no comentarlo porque es un tema sensible. Primero debemos avanzar en otras etapas. Se menciona mucho al exentrenador de Canadá John Herdman, por lo que logró con la selección masculina y femenina ¿Ese perfil puede encajar con Honduras?



No puedo decir que no. Lo conocemos, es un buen técnico. Pero debemos buscar asesoría para encontrar el perfil correcto para nuestro biotipo, mentalidad y necesidades. Técnicos como él pueden entrar en análisis, pero no hemos tenido ningún acercamiento con ningún entrenador. Tampoco nos podemos dormir, porque otras selecciones también buscan entrenador



No estamos parados. Estamos trabajando, todos queremos cosas importantes. Antes de Rueda, Honduras tenía prácticamente cerrado al colombiano Juan Carlos Osorio. ¿Sigue siendo opción?



Sería irresponsable decir sí o no. No puedo hablar mal de él, igual que del técnico canadiense. Son personas conocidas, pero hasta que no pasemos nuestro proceso interno, no podemos mencionar nombres.

¿Está descartado un técnico hondureño?



Para mí, lo ideal sería que hubiera un técnico hondureño capaz de tomar la Selección. Sería un sueño encontrar ese perfil o que formara parte del cuerpo técnico, como ocurrió con Amado Guevara en su momento. Pero debemos pasar por el proceso de análisis y selección. Dice que es un sueño que un hondureño dirija a la Bicolor, ¿No lo descarta?



No lo descarto, hay que ver todo, las condiciones, no lo puedo descartar, porque sería lo mejor para nosotros como país. ¿Por qué jugadores como Amado Guevara Carlos Pavón o David Suazo no están alrededor de la Federación de Fútbol de Honduras actualmente? ¿Tienen la visión de integrar a estos jugadores?



Algunos no viven aquí, los que puedan tener tiempo para esto, siempre serán bienvenidos. Yo creo que son de las cosas que vamos a hacer. Vamos a integrar un poco más de gente de campo a estas cosas, todos son bienvenidos. Todos son queridos, tenemos una gran relación y comunicación con ellos. Con Reinaldo Rueda tenían comunicación directa. ¿El nuevo director técnico de Honduras debe tomar el control de la dirección de la Sub-17 y Sub-20? Algo que no sucedió recientemente con Rueda



El director deportivo debe llevar el control de esa parte del seguimiento de todo ese proceso. Claro que el director deportivo tiene que enganchar el tema de la selección mayor, pero un técnico concentrado en selección mayor y formándola como asesor las otras selecciones, sí, pero como trabajo diario es bien arduo porque es a nivel nacional. El director deportivo tiene que hacer ese tema. La estructura de la Sub-17, Sub-20, ¿se mantienen los cuerpos técnicos con Israel Canales y Orlando López?



Ellos se mantienen con Ariel Bustamante (Director de selecciones menores). Y la persona que llegue va a estar encima de ellos para ayudarles a trabajar. ¿Está satisfecho con el trabajo de Ariel Bustamante?



Ariel ha hecho un trabajo ordenado, dedicado. Esperemos ver este nuevo proceso para evaluarlo, porque es profesional. Ha sabido escautear jugadores fuera de Honduras. ¿Cuándo dinero perdió la Federación por la no clasificación al Mundial?​​​



El premio del Mundial eran 11 millones de dólares (casi 300 millones de lempiras), era lo que pagaba FIFA y eso fue lo que se dejó de percibir. Lógicamente para uno fue duro por las responsabilidades y el compromiso. ¿Qué mensaje le da al aficionado que aún está dolido?



Es un momento de dolor; yo mismo todavía tengo esa sensación. Pero quiero decirles que seguiremos trabajando con integridad y con todo el esfuerzo, haciendo las cosas correctamente para que el fútbol hondureño crezca. Este comité ejecutivo ha sido formal y serio. No nos escondemos porque dimos el 100%. También sentimos la no clasificación, quizá incluso más, por el esfuerzo que se pone. Pero tengan seguridad de que Honduras seguirá adelante. No bajamos los brazos. Sí se puede y lo vamos a lograr. Honduras es grande, queremos a Honduras y queremos el fútbol. Nuestro compromiso es total y hasta el final.

MANO A MANO