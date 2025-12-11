Jorge Salomón habla de los candidatos para Honduras, los 25 currículums y adelanta fichaje: "Lo ideal sería un técnico hondureño"

<b>La gran equivocación de Rueda: </b>“No puedo decir que fue equivocación, él trató al máximo, dio su máximo esfuerzo para clasificar, él trató de sacar al máximo los jugadores. No hay algo grande que diga donde se equivocó Rueda. Como cualquier ser humano, así como nos equivocamos nosotros, se equivocaron los jugadores, no se clasifica, pues somos todos. Rueda puso toda su experiencia, nos faltó, pero no puedo decirle algo específico, nadie es perfecto, hubo cosas, pero nada grande, la eliminación es de todos, todos cargamos ese peso.<b>El gran pecado de la Federación: </b>Creo que fue ser muy optimistas. Yo sentía que la Selección estaba clasificada al Mundial. No lo dudaba, de verdad. Creo que ahí me pasé un poco, miraba el trabajo, el esfuerzo, miraba que se lesionaba uno y luego aparecía otro...<b>El momento más duro de la eliminatoria: </b>Para mí fue Nicaragua. Ese momento de Nicaragua fue duro. Sentí que llegábamos con buen ímpetu, habíamos hecho los partidos difíciles y que era el momento de la Selección para dar el salto. Ese partido me recordó mucho al partido de Trinidad y Tobago en 2001. Los dos partidos los tengo grabado en mi mente. Es difícil de entender.<b>Países que nos van a dar más problema en la próxima eliminatoria: </b>Panamá está clasificado al Mundial y creo que tiene una generación importante, así que felicitamos a la Federación Panameña y a ellos por su clasificación. En Centroamérica estamos muy parecidos en los problemas en general; todas las federaciones enfrentamos situaciones similares y tenemos buena relación entre todos.<b>El gran reto que tiene actualmente el fútbol de Honduras: </b>Uno de los retos es entender que debemos trabajar más ordenados todos: Liga Nacional, Segunda División y nosotros. El fútbol internacional sigue creciendo y muchos hábitos que funcionaron por años hoy ya no; hay que replantearlos para elevar el nivel de competencia y agresividad del torneo.<b>Error que no volvería a cometer: </b>Más que hablar de errores, creo que debemos fortalecer el acompañamiento de profesionales en varias áreas futbolísticas dentro de la Federación. No haber incrementado esa parte ha sido clave, y ahora buscamos corregirlo. La Federación necesita más personal especializado.<b>La crítica que más le ha dolido: </b>A veces la gente cree que a uno no le importa el fútbol, y eso sí me duele. Soy apasionado por el fútbol y todo lo que hago, local e internacionalmente, lo hago con el corazón. Pero es parte del puesto y lo acepto, aunque no deje de doler.