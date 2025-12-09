Héctor Vargas arremete contra Rueda y el dardo por la triangular de la Liga Nacional: "En 10 años estaremos detrás de Nicaragua"

<b>Profe, ¿qué opinión le merece esta situación que prácticamente sobrepasó a los técnicos, al profesor Ernesto Pineda, al profesor John Jairo López, y a los jugadores que terminaron sus contratos por cinco o seis meses sin cobrar un sueldo?</b><br /><br />Es una crisis que hace rato se venía insinuando en el club. A mí me tocó estar en Victoria en 2012 y ya era una crisis que se veía venir. Yo trato de hacerle ver a los futbolistas que deben cuidar a la gente que aporta al fútbol. En ese momento se había ido César Nasthas, que estaba a cargo del Victoria. Había personas que le pedían a la institución y a veces se juega con quienes sostienen el fútbol.Estamos sacando gente importante, como también pasó con Orinson en Marathón, que era un gran aportador y desgraciadamente falleció. Hay que cuidar a esa clase de personas porque cada vez hay menos gente que saca dinero de su bolsillo para respaldar al fútbol. No entendemos, entrenadores, jugadores y hasta directivos a veces, que hay que proteger a quienes aportan. Otros como secretarios administrativos o gerentes deportivos hacen gastos innecesarios, y cuando llega el momento de estabilizar el club, se complica todo.<b>Usted mencionó que ya veía venir algo similar en Juticalpa y Choloma. ¿Por qué?</b><br /><br />Yo no quise venir a Juticalpa porque en ese tiempo en que salvé al equipo del descenso ya tenían serios problemas económicos. Había demandas de futbolistas que se habían ido en diciembre y no pudieron continuar, y eso caería durante este torneo. Sabía que habría problemas económicos también. En Choloma creo que no estaban preparados o, según lo que conozco, algunos directivos querían aportadores para hacerse cargo del club, pero otros no querían soltar el control para sostener un club en primera división. Eso genera problemas. En su momento hubo gente que quiso hacerse cargo de la institución y no se lo permitieron.