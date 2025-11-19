Segunda División

¡Sorpresa! Jugadores del Real Sociedad recibirán jugoso premio si salen campeones del Apertura 2025 Liga de Ascenso

DIEZ conoció que el equipo aceitero recibirá millonario premio en caso de salir campeones del Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

    Real Sociedad está cerca de obtener el medio boleto a la Liga Nacional de Honduras.

El torneo Apertura 2025-26 de la Liga Nacional de Ascenso llegará a su capítulo final este sábado en el estadio Francisco Martínez de Tocoa, Colón, donde se definirá al primer gran protagonista del año futbolístico en la liga de plata. La mesa está servida para un duelo cargado de emoción y expectativas, especialmente porque la ventaja en la serie corre a favor del Estrella Roja.

En el partido de ida, el conjunto danlinense dio el primer golpe al vencer 1-0 al Real Sociedad. El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal, ejecutado con precisión por el atacante Aaron Barrios, quien se convirtió en el héroe momentáneo de la final. Ese gol obliga al cuadro tocoeño a buscar la remontada ante su afición si quiere mantener vivo su sueño de ascenso.

¡Danlí está de fiesta! Estrella Roja echa al Vida y se clasifica para la final de la Liga de Ascenso en Honduras

La vuelta está programada para este sábado a las 7:00 de la noche, y el Real Sociedad afrontará el compromiso con un motivo adicional para salir a proponer desde el primer minuto. La necesidad de revertir el marcador se combina con el empuje de la afición local y la presión de no fallar en un escenario donde suelen hacerse fuertes.

El plantel tocoeño también contará con un incentivo económico considerable. La junta directiva, encabezada por Ricardo Elencoff, junto al grupo de apoyo Garso–Furia Roja, ha reunido la suma de 1,000,000 de lempiras que será entregada al equipo en caso de conquistar el título. Este premio se convierte en un impulso emocional y financiero clave para los jugadores en un momento decisivo.

¡Tuvieron que correr a los camerinos! La razón por la que helicóptero tuvo que aterrizar en pleno partido de Liga de Ascenso

Mientras tanto, Estrella Roja confía en su ventaja y en mantener el orden táctico que mostró en el primer encuentro. Un empate les basta para coronarse campeones del Apertura, por lo que se espera un planteamiento inteligente y enfocado en controlar los tiempos del partido. Sin embargo, saben que Real Sociedad suele crecer cuando juega en casa y que el ambiente en Tocoa será un factor determinante.

Cabe recordar que el campeón del torneo Apertura obtendrá un boleto directo para disputar la finalísima ante el monarca del Clausura 2026. El ganador de esa serie será el ascendido a la primera división de Honduras, por lo que este sábado no solo está en juego un título, sino también la primera mitad del camino hacia el anhelado retorno al máximo circuito del fútbol hondureño.

