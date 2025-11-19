¡Sorpresa! Jugadores del Real Sociedad recibirán jugoso premio si salen campeones del Apertura 2025 Liga de Ascenso

El torneo Apertura 2025-26 de la <b>Liga Nacional de Ascenso </b>llegará a su capítulo final este sábado en el <b>estadio Francisco Martínez</b> de <b>Tocoa, Colón</b>, donde se definirá al primer gran protagonista del año futbolístico en la liga de plata. La mesa está servida para un duelo cargado de emoción y expectativas, especialmente porque la ventaja en la serie corre a favor del Estrella Roja.En el partido de ida, el conjunto danlinense dio el primer golpe al vencer 1-0 al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/estrella-roja-vence-a-real-sociedad-en-la-ida-de-la-final-de-la-liga-de-ascenso-JJ28213802" target="_blank">Real Sociedad.</a></b> El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal, ejecutado con precisión por el atacante Aaron Barrios, quien se convirtió en el héroe momentáneo de la final. Ese gol obliga al cuadro tocoeño a buscar la remontada ante su afición si quiere mantener vivo su sueño de ascenso.