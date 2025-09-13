¡Histórico club hondureño se declara insolvente económicamente y lo desafilian del fútbol nacional!

La historia del CD Real Juventud en la Liga de Ascenso ha llegado a un punto crítico. Pese a los esfuerzos de los nuevos dirigentes por mantener viva la categoría, la realidad superó las expectativas y el proyecto duró apenas dos meses. La compra de una categoría fue vista inicialmente como una oportunidad para continuar en la semiprofesional, pero la falta de recursos y organización acabó por derrumbar el sueño. Las conversaciones entre los directivos del club y la Liga de Ascenso fueron claras y contundentes: no existe una fórmula viable para sostener al equipo en competencia. Incluso, en los últimos días, el plantel dejó de presentarse a los entrenamientos, una señal irrebatible de la crisis que atraviesa el conjunto "patepluma". De acuerdo a un comunicado que giró, el CD Real ha sido desafiliado oficialmente y declarado descendido.

Para la jornada 7 del Torneo Apertura, el enfrentamiento entre CD Real y Brasilia en San Nicolás fue cancelado, como reflejo del desorden dentro del torneo. La programación fue ajustada y quedaron solo 17 partidos en marcha, dejando al club fuera de cualquier actividad futbolística válida, un golpe fuerte para la competencia y para los seguidores del equipo. La desafiliación del "patepluma" significa que el equipo será uno de los descendidos de la Liga de Ascenso. Sin embargo, este desenlace ha generado un verdadero enredo en la organización, ya que la clasificación para la postemporada del grupo en cuestión se está analizando con lupa y bajo asesoría legal de la Federación de Fútbol hondureña. La inestabilidad de Real Juventud no solo afecta a su cuerpo técnico y jugadores, sino que también pone en jaque la estructura del torneo. Los equipos que luchan por los puestos de clasificación se enfrentan a la incertidumbre respecto a cómo influirá esta desafiliación en las aspiraciones de todos. La Federación debe tomar una decisión definitiva que garantice la transparencia y deportividad del campeonato.