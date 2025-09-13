¡Histórico club hondureño se declara insolvente económicamente y lo desafilian del fútbol nacional!

La historia del<b> CD Real Juventud </b>en la <b>Liga de Ascenso </b>ha llegado a un punto crítico. Pese a los esfuerzos de los nuevos dirigentes por mantener viva la categoría, la realidad superó las expectativas y el proyecto duró apenas dos meses. La compra de una categoría fue vista inicialmente como una oportunidad para continuar en la semiprofesional, pero la falta de recursos y organización acabó por derrumbar el sueño.Las conversaciones entre los directivos del club y la <b>Liga de Ascenso</b> fueron claras y contundentes: no existe una fórmula viable para sostener al equipo en competencia. Incluso, en los últimos días, el plantel dejó de presentarse a los entrenamientos, una señal irrebatible de la crisis que atraviesa el conjunto "patepluma". De acuerdo a un comunicado que giró, el <b>CD Real </b>ha sido desafiliado oficialmente y declarado descendido.