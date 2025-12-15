"Pensé en tirarme desde el piso 25 de mi hotel, pero mis compañeros lo evitaron"

Una leyenda del Chelsea consideró quitarse la vida tras perder la final de la Champions League ante Manchester United.
Una leyenda del Chelsea confiesa que consideró el suicidio luego de perder la final de la Champions League en 2008.
Han pasado 17 años desde aquella frenética final de la Champions League entre Chelsea y Manchester United en Moscú. Un título que se decidió desde la tanda de penales y que se inclinó a favor de los 'Red Devils'.
Ahí se produjo una de las imágenes de la última década. John Terry, capitán y leyenda del Chelsea, se hizo cargo de la pena máxima que podía darle la primera 'Orejona' de la historia al conjunto londinense.
Sin embargo, el central inglés resbaló a la hora de contactar con el balón y envió el esférico al palo, desaprovechando una oportunidad de oro de conquistar el torneo más importante a nivel de clubes.
Ese penal fallado por Terry acabó siendo fatal para el Chelsea, porque en el siguiente lanzamiento de los 'Blues' el que erró fue Anelka y eso hizo que Manchester United se proclamara campeón de Europa.
Aquel plantel del United era dirigido por Alex Ferguson y contaba con un joven Cristiano Ronaldo que también había fallado su penal en la tanda, pero tuvo la fortuna de ganar la primera Champions League de su carrera.
Sobre esa fatídica tanda de penales se pronunció Terry en el podcast de Reece Mennie y por primera vez aseguró que su error estaba provocando terminar con su vida. Se sentía el principal responsable de la derrota.
"Mirando hacia atrás, me hubiera encantado en ese momento haber hablado con algún especialista porque recuerdo que después del partido todos volvimos al hotel y yo estaba en el piso 25 pensando: ¿por qué? ¿por qué?", cuenta el exdefensor.
Seguidamente, Terry revela que consideró el suicidio: "No digo que fuera a saltar, pero en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza y tirarme era una de ellas".
Por suerte, la leyenda del Chelsea estaba acompañado: "Mis compañeros de equipo subieron y me llevaron abajo. Ellos lo evitaron. Son esos momentos en los que piensas: '¿Qué hubiera pasado si...?'. Nunca se sabe, ¿verdad?".
Paradojas de la vida, John Terry lograría cuatro temporadas después el sueño que llevaba persiguiendo durante toda su carrera profesional: levantar la Champions League con el club de sus amores.
Lo hizo en el Allianz Arena, después de que el Chelsea derrotara en la tanda de penaltes al gran favorito Bayern de Múnich en su propio estadio y contra todo pronóstico. Una noche en la que no pudo estar presente sobre el campo debido a una sanción por la tarjeta roja que vio en las semifinales contra Barcelona.
La Champions League completó un palmarés en el que acumuló cinco títulos de Premier League, cinco Copas FA, tres Copas de la Liga y una Europa League.
También admitió que, tras la final de Moscú, escribió una carta pública dirigida a los aficionados a través del sitio web del Chelsea para disculparse. Dijo que apenas pudo dormir en las noches siguientes, mientras revivía el momento. La herida persistió a lo largo de los años, e incluso hoy se manifiesta en pesadillas.
Durante este periodo difícil, Ray Wilkins, entonces segundo entrenador del Chelsea, jugó un papel fundamental en el acompañamiento emocional del futbolista. "Fue probablemente el mejor en eso. Descubres rápidamente quiénes son tus amigos y quiénes son las personas que realmente te cuidan y te aprecian".
"Son esos momentos los que realmente te hacen darte cuenta de que los amigos en el fútbol son escasos. Pero los verdaderos amigos en los momentos difíciles sí que destacan", concluyó Terry en el podcast.