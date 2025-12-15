Real Madrid lo despreció feo tras pagar 70 millones, lo compararon con Yamal y se iría a este histórico club de Europa

Por las filas del equipo Real Madrid pasan muchos jugadores, no todos logran jugar como habran deseado, incluso, grandes futbolistas les ha pesado la camisa del club blanco.
El Real Madrid pasa una situación muy complicada con una serie de futbolistas lesionados y pese a ello, el técnico Xabi Alonso no lo ha tomando en cuenta.
El Real Madrid dio a conocer su última lista para el juego ante el Alavés por LaLiga, pese a que Xabi no cuenta con nueve jugadores por lesiones y suspensiones, su nombre no se vio en la convocatoria porque fue expulsado estando como suplente.
El Real Madrid desembolsó la cifra de 70 millones de dólares y su rendimiento no ha sido como se lo esperaba.
El brasileño Endrick de 19 años de edad no entra en los planes del técnico del Real Madrid, por lo que el futbolista ahora suena para un nuevo club.
El futuro del atacante brasileño Endrick está fuera del Real Madrid y todo apunta que ahora defenderá los colores del Olympique de Lyon de Francia.
Endrick estaría empacando sus maletas para irse en enero a la primera división del fútbol francés ya que con el Real Madrid lo que tiene seguro es la banca.
Los equipos ya tendrían un acuerdo y el mismo jugador lo ve bien, ya que ocupa sumar minutos para ser tomando en cuenta por Carlo Ancelotti de cara al Mundial United 2026.
La lesión de Malick Fofana y el bajo rendimiento del uruguayo Martín Satriano, hace que el Lyon acelere el proceso de llevarse a Endrick.
Endrick tendría un puesto asegurado como titular con el Olympique y eso es lo que más lo motiva.
Pese a que Xabi Alonso se tambalea en el banquillo del Real Madrid, eso no ha impedido que los tratos entre el Lyon y los blancos se atrase.
En el Real Madrid se confía más en el español Gonzalo García que por encuma de Endrick, ya que en el Mundial de Clubes dejó muchas sensaciones buenas.
En esta temporada, Endrick apenas ha disputado 22 minutos repartidos en dos partidos, lo que representa solo el 1% de los minutos posibles en los 22 encuentros que ha jugado el equipo blanco.
En total, desde su llegada al Merengue proveniente del Palmeiras, el brasileño ha disputado 809 minutos, distribuidos en 39 partidos, en los que marcó 7 goles y brindó una asistencia, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.
Endrick no ha triunfado en el Real Madrid como si lo hicieron Vinicius y Rodrygo. Irse cedido será pra recuperar la confianza que ha perdido.
En sus comienzos se formó el debate con Lamine Yamal, cosa que ha ganado el jugador del Barcelona, ya que es titular indiscutido, mientras que Endrick no ve la luz en el Real Madrid.