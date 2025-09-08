Héctor Vargas revela la verdad tras el incidente del futbolista Mayron Flores y el arma: "Era incómodo para todos, la gente no nos dejaba salir"

Momentos de tensión se vivieron en la Liga de Ascenso de Honduras luego de que Brasilia empatara 1-1 ante Leones FC en el estadio Filiberto Fernández de Río Lindo. José Vijil anotó por el conjunto local, mientras que Cristian Manaiza emparejó el encuentro y así se repartieron los puntos.

Tras el empate, se dio una discusión entre jugadores en la que estuvieron involucrados los futbolistas Mayron Flores y Lauro Chimilio , ambos de Leones FC. Según los relatos, los dos fueron a buscar a sus rivales al camerino y los amenazaron con pistola en mano, lo que provocó un escándalo con la afición que aún permanecía en el estadio. Tanto Mayron como Lauro salieron arrestados por la Policía Nacional.

Diario DIEZ platicó con Héctor Vargas, actual entrenador de Leones FC, quien reveló el tenso momento que vivieron luego de que terminara el encuentro y se refirió al futuro de ambos jugadores.

"Es un lugar donde creen que presionar con cosas, con gritos, es la manera en que se ganan campeonatos y partidos, y generan situaciones incómodas", comenzó diciendo el estratega argentino.

"Ellos estaban incómodos porque les empatamos el partido y les pudimos haber ganado. La frustración los llevó a insultar a nuestros jugadores", señaló el técnico de Leones FC.

"Después no sé qué pasó en el vestuario, estuvimos dos horas esperando que llegara la policía. Fue una situación incómoda para todos, y la gente gritando afuera no nos dejaba salir. Las cosas que pasaban hace 100 años en el fútbol de otros países nosotros las estamos viviendo. Son cosas que tendríamos que haber cambiado hace tiempo", enfatizó el “León de Formosa”.

Sobre si los futbolistas fueron detenidos, Héctor Vargas fue claro: "No, fue un tema para que la gente que estaba afuera se calmara. Nos esperaban como si hubiéramos cometido un crimen. Es una tontería porque esto es un deporte, un juego".

La próxima jornada de la Liga de Ascenso de Honduras para Leones FC será como local ante Parrillas One en la fecha 7 del torneo Apertura. Los sampedranos marchan en la primera posición del grupo C, el cual comparten con Subirana, Real Juventud, Pumas, Brasilia y Parrillas.