¡Penoso! Ex jugador Olimpia y Real España es arrestado por amenazar con pistola a sus rivales en Liga de Ascenso

En 2017 fue cedido a la Universidad Pedagógica (UPNFM), donde tuvo buen rendimiento y marcó 7 goles en 26 partidos. Tras su regreso al Olimpia, pasó luego al Marathón (2019–2020), nuevamente al Olimpia (2020–2021), y después fue transferido al Real España en 2021.<br />En Real España estuvo hasta 2023, disputando más de 20 partidos y anotando varios goles. Mientras que en el 2024 se fue al Club Deportivo Victoria, pero su paso fue breve debido a conflictos internos y actos considerados como indisciplina.