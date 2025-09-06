Segunda División

¡Penoso! Ex jugador Olimpia y Real España es arrestado por amenazar con pistola a sus rivales en Liga de Ascenso

Tras terminar el partido entre Leones y Brasilia, el jugador fue a los camerinos a amenazar a sus rivales con pistola en mano

2025-09-06

¡POLÉMICA! El jugador hondureño Mayron Flores fue arrestado por la policía luego de finalizar el partido en la Liga de Ascenso de Honudras entre Brasilia y Leones TH6.

Flores, ex jugador del Olimpia y Real España, al parecer no le gustó el empate 1-1 entre los equipos y fue a amenazar a sus rivales al camerino con pistola en mano.

Tiktoker revela que fue asaltado en el primer día en Brasil de manera inesperada: "Hay fotos peligrosas; pueda que salga mi..."

"Se llevaron preso a Mayron Flores de Leones HT6 por entrar al camerino de Brasilia con pistola en mano y amenazar a los jugadores. Sucedió hace minutos después del Brasilia vrs Leones en la jornada 6 de Liga de Ascenso de Honduras", informó en sus redes sociales VIP Deportes.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cuál fue amenezar a sus rivales, acto que no está nada bien para un jugador experimentado en la Primera División de Honduras y que tiene que dar el ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Quién es Mayron Flores?

Mayron Ariel Flores Zavala, nació el 9 de julio de 1996 en Tegucigalpa, es un futbolista hondureño que juega como mediocampista. Actualmente su trayectoria le ha llevado desde la élite del fútbol nacional hacia la Segunda División.

Comenzó su carrera en Olimpia, hizo su debut en la Liga Nacional en marzo de 2015 y también participó en la Liga de Campeones de Concacaf con dicho club.

Supremo confirma cambio de hora del partido entre Tiktokers de Brasil vs Honduras: ¿en qué canal se podrá ver EN VIVO?

En 2017 fue cedido a la Universidad Pedagógica (UPNFM), donde tuvo buen rendimiento y marcó 7 goles en 26 partidos. Tras su regreso al Olimpia, pasó luego al Marathón (2019–2020), nuevamente al Olimpia (2020–2021), y después fue transferido al Real España en 2021.

En Real España estuvo hasta 2023, disputando más de 20 partidos y anotando varios goles. Mientras que en el 2024 se fue al Club Deportivo Victoria, pero su paso fue breve debido a conflictos internos y actos considerados como indisciplina.

¡Penoso! Ex jugador Olimpia y Real España es arrestado por amenazar con pistola a sus rivales en Liga de Ascenso
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
mayron flores
|
Olimpia
|
Real España
|