¡Penoso! Ex jugador Olimpia y Real España es arrestado por amenazar con pistola a sus rivales en Liga de Ascenso

¡POLÉMICA! El jugador hondureño Mayron Flores fue arrestado por la policía luego de finalizar el partido en la Liga de Ascenso de Honudras entre Brasilia y Leones TH6. Flores, ex jugador del Olimpia y Real España, al parecer no le gustó el empate 1-1 entre los equipos y fue a amenazar a sus rivales al camerino con pistola en mano.

"Se llevaron preso a Mayron Flores de Leones HT6 por entrar al camerino de Brasilia con pistola en mano y amenazar a los jugadores. Sucedió hace minutos después del Brasilia vrs Leones en la jornada 6 de Liga de Ascenso de Honduras", informó en sus redes sociales VIP Deportes.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cuál fue amenezar a sus rivales, acto que no está nada bien para un jugador experimentado en la Primera División de Honduras y que tiene que dar el ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Quién es Mayron Flores?

Mayron Ariel Flores Zavala, nació el 9 de julio de 1996 en Tegucigalpa, es un futbolista hondureño que juega como mediocampista. Actualmente su trayectoria le ha llevado desde la élite del fútbol nacional hacia la Segunda División. Comenzó su carrera en Olimpia, hizo su debut en la Liga Nacional en marzo de 2015 y también participó en la Liga de Campeones de Concacaf con dicho club.