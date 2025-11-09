¡Danlí está de fiesta! Estrella Roja echa al Vida y se clasifica para la final de la Liga de Ascenso en Honduras

Ya se conoce la final de Ascenso en el fútbol de Honduras, Estrella Roja empató este domingo 09 de noviembre ante el Vida de La Ceiba y gracias a la victoria de la ida, los de Danlí son uno de los invitados a la fiesta grande. Un gol de Pedro González, ex Olimpia, fue suficiente para que Estrella Roja sacar el resultado que necesitaba, ya que la ida la habian ganado 1-0 en casa.



Los de Danlí han hecho del Marcelo Tinoco un fortín y en todas las series que han jugado de Liguilla han sacado la victoria, lo hicieron ante Independiente, Deporte Savio y también el Vida.

Ahora ya instalados en la final, van a enfrentar a Real Sociedad, un partido que será muy vibrante, ya que ambos buscarán ganar el título que los acerque más a la primera división. Real Sociedad, dirigido por el experimentado entrenador argentino Carlos de Toro, intenta regresar a la primera división de Honduras luego de perder la categoría hace seis meses. Los de Tocoa vencieron a Arsenal SAO y ahora quieren hacer lo mismo ante Estrella Roja, aunque su los de Danlí también buscarán el campeonato.