Segunda División

¡Danlí está de fiesta! Estrella Roja echa al Vida y se clasifica para la final de la Liga de Ascenso en Honduras

El Vida de La Ceiba no pasó del empate ante Estrella Roja y eso hace que el equipo de Danlí acceda a la final de la Liga de Ascenso.

    Estrella Roja va a jugar la final de la Liga de Ascenso ante Real Sociedad de Tocoa.

     Kevyn Oseguera
2025-11-09

Ya se conoce la final de Ascenso en el fútbol de Honduras, Estrella Roja empató este domingo 09 de noviembre ante el Vida de La Ceiba y gracias a la victoria de la ida, los de Danlí son uno de los invitados a la fiesta grande.

Un gol de Pedro González, ex Olimpia, fue suficiente para que Estrella Roja sacar el resultado que necesitaba, ya que la ida la habian ganado 1-0 en casa.

El gigante de la Liga de Ascenso cumple con los pronósticos y se mete a la gran final ¿Quién será su rival?


Los de Danlí han hecho del Marcelo Tinoco un fortín y en todas las series que han jugado de Liguilla han sacado la victoria, lo hicieron ante Independiente, Deporte Savio y también el Vida.

Ahora ya instalados en la final, van a enfrentar a Real Sociedad, un partido que será muy vibrante, ya que ambos buscarán ganar el título que los acerque más a la primera división.

Real Sociedad, dirigido por el experimentado entrenador argentino Carlos de Toro, intenta regresar a la primera división de Honduras luego de perder la categoría hace seis meses.

Los de Tocoa vencieron a Arsenal SAO y ahora quieren hacer lo mismo ante Estrella Roja, aunque su los de Danlí también buscarán el campeonato.

