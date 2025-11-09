¡Danlí está de fiesta! Estrella Roja echa al Vida y se clasifica para la final de la Liga de Ascenso en Honduras

Ahora ya instalados en la final, van a enfrentar a<b><a href="https://www.diez.hn/segundadivision/gigante-liga-ascenso-cumple-pronosticos-mete-gran-final-quien-sera-rival-honduras-AK28111991"> Real Sociedad</a></b>, un partido que será muy vibrante, ya que ambos buscarán ganar el título que los acerque más a la primera división.Real Sociedad, dirigido por el experimentado entrenador argentino Carlos de Toro, intenta regresar a la primera división de Honduras luego de perder la categoría hace seis meses.Los de Tocoa vencieron a Arsenal SAO y ahora quieren hacer lo mismo ante Estrella Roja, aunque su los de Danlí también buscarán el campeonato.