¡Bombazo! Espinel renunció del Olimpia luego de ser humillado contra Génesis PN: "Tiene que haber un responsable..."

En plena conferencia de prensa, el técnico del Olimpia Eduardo Espinel dio la sorpresa que se va del León tras el desastre vivido frente a los Caninos por la jornada 19.

Terrible presentación del Olimpia este domino 9 de noviembre donde fueron humillados por 6-2 frente al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de La Paz.

"Le acabo de decir a los muchachos que renuncio, no sigo más en Olimpia porque tiene que haber un responsable y ese soy yo. Por dignidad no puedo soportar una derrota", expresó Espinel.

La conferencia de prensa continuó caliente. "Me siento muy mal más allá del resultado, la contundencia del rival premió. Tuvimos varias chances, no jugamos el mejor partido, más allá de eso es una vergüenza grande que tengo".

Y agregó: "Mañana hablaré con dirigentes, por dignidad no puedo segur. Sonaría excusa del por qué perdimos. El formato de la Liga nos ha perjudicado, nos llevaron jugaros a la Selección que por ahí no van a jugar ni un minuto, eso podría sonar a excusas, pero prefiero dar un paso al costado".

Espinel mantuvo la línea tras su renuncia. "Nos desarman un partido desde la punta, los jugadores que entraron hoy hicieron hasta lo imposible, puso jóvenes y por ahí no estaban preparados y tuve la culpa. Siento que no soy protegido, salí campeón, te desarman el equipo... Uno vale verg... nadie cuida al entrenador".

Con el Olimpia, Eduardo Espinel logró el título del pasado torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras y el club volvió a competir internacionalmente en Concacaf.

Ya en la Copa Centroamericana 2025 pasó de la primera ronda como líder, después selló el boleto a la Concacaf Champions Cup, pero en semifinales fue eliminado por Alajuelense, un golpe duro en la búsqueda de la corona.