¡Bombazo! Espinel renunció del Olimpia luego de ser humillado contra Génesis PN: "Tiene que haber un responsable..."

Terrible presentación del Olimpia este domino 9 de noviembre donde fueron humillados <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/genesis-pn-vs-olimpia-en-vivo-online-hora-canal-transmision-deportes-tvc-liga-nacional-GK28113225" target="_blank">por 6-2 frente al Génesis PN</a></b> en el estadio Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de La Paz.En plena conferencia de prensa, el técnico del Olimpia <b>Eduardo Espinel</b> dio la sorpresa que se va del León tras el desastre vivido frente a los Caninos por la jornada 19.