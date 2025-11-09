Olimpia tiembla en la cima y Motagua se consolida en el repechaje: así queda la tabla de posiciones previo al parón FIFA

<b>El tercer lugar (25 pts) es para R</b>eal España, que consiguió un triunfo contundente de 0.2 frente a <b>Victoria</b>, equipo que permanece al fondo de la tabla con solo 5 puntos, evidenciando una dura temporada para La Jaiba Brava.<b>Motagua </b>venció hoy en el último partido de la jornada 2-1 al Choloma. Los Azules lo ganaron con goles de Mathias Vázquez y Jefryn Macías y alcanzó los 25 puntos quedando en el cuarto lugar, pero con un partidos menos.<b>Olancho FC</b>, ubicado quinto, cuenta con 23 puntos, mostrando un rendimiento regular en la temporada. Ayer empató contra <b>UPNFM</b>.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE HONDURAS COMPLETA</a></b>En el medio de la tabla se encuentran equipos como Lobos de la <b>UPNFM</b> y <b>Juticalpa FC,</b> con 21 y 20 puntos respectivamente, luchando por no perder su lugar en la zona de clasificación a la Liguilla. Génesis con los tres puntos obrados ante los leones se metió a la pelea con 16 unidades, pero por ahora fuera de puestos de liguilla.