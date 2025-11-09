Olimpia tiembla en la cima y Motagua se consolida en el repechaje: así queda la tabla de posiciones previo al parón FIFA

La Jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tuvo una relevancia crucial en la lucha por los puestos de privilegio rumbo a la Liguilla. Olimpia fue vapuleado 5-2 por Génesis, pero mantiene el liderato con 37 puntos, seguido muy de cerca por Marathón, que suma 36 unidades después de una victoria de oro contra Platense, con un gol en tiempo de descuento de Rubilio Castillo. Este triunfo permite a Marathón continuar persiguiendo al puntero con intensidad. y solo queda a un punto.

El tercer lugar (25 pts) es para Real España, que consiguió un triunfo contundente de 0.2 frente a Victoria, equipo que permanece al fondo de la tabla con solo 5 puntos, evidenciando una dura temporada para La Jaiba Brava.​ Motagua venció hoy en el último partido de la jornada 2-1 al Choloma. Los Azules lo ganaron con goles de Mathias Vázquez y Jefryn Macías y alcanzó los 25 puntos quedando en el cuarto lugar, pero con un partidos menos. Olancho FC, ubicado quinto, cuenta con 23 puntos, mostrando un rendimiento regular en la temporada. Ayer empató contra UPNFM.



En el medio de la tabla se encuentran equipos como Lobos de la UPNFM y Juticalpa FC, con 21 y 20 puntos respectivamente, luchando por no perder su lugar en la zona de clasificación a la Liguilla. Génesis con los tres puntos obrados ante los leones se metió a la pelea con 16 unidades, pero por ahora fuera de puestos de liguilla.

Un equipo que ha mostrado altibajos pero que se mantiene en la lucha es Platense, que con 19 puntos está en la posición, tratando de asegurar su permanencia en la parte alta de la tabla. Choloma está en la parte baja con 10 y 11 puntos, respectivamente, complicados en la pelea por la permanencia.​ PARÓN FIFA La Liga Nacional se detiene durante dos semanas debido al parón FIFA que hay en este mes de noviembre donde la selección de Honduras buscará clasificarse al Mundial 2026. La próxima jornada (20) se disputará el 22 de noviembrem una fecha que podría definir los clasificados a la siguiente fase.