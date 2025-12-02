Platense roza la liguilla tras humillar al Motagua y Victoria sale del descenso: así va la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Se ha jugado partidos de la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y en cuanto a los primeros lugares no hay movimientos, pero sí en los otros puestos.

Todo comenzó con la goleada del CD Victoria ante CD Choloma por macador de 4-1 en el estadio Ceibeño, resultado que alejó a los 'jaibos' del último puesto que lo ocupan los maquileros.

Con el triunfo, la Jaiba Brava llega a 14 puntos y abandona la última posición de la tabla, dejando al conjunto maquilero al sótano con 11 unidades.