Platense roza la liguilla tras humillar al Motagua y Victoria sale del descenso: así va la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Platense y Victoria dieron un golpe de autoridad este martes y han escalado puestos en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.

2025-12-02

Se ha jugado partidos de la jornada 21 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y en cuanto a los primeros lugares no hay movimientos, pero sí en los otros puestos.

Todo comenzó con la goleada del CD Victoria ante CD Choloma por macador de 4-1 en el estadio Ceibeño, resultado que alejó a los 'jaibos' del último puesto que lo ocupan los maquileros.

Con el triunfo, la Jaiba Brava llega a 14 puntos y abandona la última posición de la tabla, dejando al conjunto maquilero al sótano con 11 unidades.

Victoria saca su grandeza y receta paliza al Choloma en La Ceiba para salir del descenso: esta es la ventaja que le sacó

GOLEADA EN EL NACIONAL

Hablando de goleadas, en el estadio Nacional de Tegucigalpa se dio otra, y fue la sorpresa de Platense sobre Motagua con un 4-0 a favor de los de Puerto Cortés.

Un resultado que coloca al Tiburón en la liguilla a falta de una fecha donde juega contra Génesis. Los dirigidos por Raúl Cáceres son cuartos con 28 puntos, mismos que Real España que descansa en esat fecha y que juega en la última jornada contra Lobos.

Auzmendi se sincera: su futuro, el regreso a Motagua y la naturalización para jugar con Honduras en el Mundial 2030

Los universitarios son sextos con 25 unidades y podrán escalar posiciones si vencen al Marathón el próximo jueves, partido reprogramado por la muerte de Orinson Amaya, presidente del club verdolaga.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

LA JORNADA CONTINÚA MAÑANA

Los partidos continúan este miércoles con el juego del Olancho FC ante el Olimpia a las 7:30 de la noche en el Juan Ramón Brevé, antes a las 3:00 PM Génesis recibe al Juticalpa.

Todo se cierra el jueves con el choque entre el Marathón y Lobos de la UPNFM, partido que se debió jugar este martes, pero debido a la muerte del presidente del club verdolaga, se reprogramó.

