Victoria saca su grandeza y receta paliza al Choloma en La Ceiba para salir del descenso: esta es la ventaja que le sacó

Victoria firmó este martes una noche redonda en el estadio Municipal de La Ceiba por la jornada 21 del torneo Apertura 2025. A pesar de sus problemas económicos, las salidas recientes de jugadores y un momento deportivo complicado, la Jaiba Brava mostró profesionalismo y buen fútbol para golear 4-1 al CD Choloma. Este resultado le permite abandonar el sótano del torneo de la Liga Nacional.El encuentro inició con un emotivo minuto de silencio en honor a Orinson Amaya, presidente del Marathón, fallecido ayer por un infarto fulminante. Otro detalle curioso fue la ausencia del entrenador del Choloma, Jorge Ernesto Pineda, debido a problemas de salud.