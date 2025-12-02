Victoria saca su grandeza y receta paliza al Choloma en La Ceiba para salir del descenso: esta es la ventaja que le sacó

Victoria firmó este martes una noche redonda en el estadio Municipal de La Ceiba por la jornada 21 del torneo Apertura 2025. A pesar de sus problemas económicos, las salidas recientes de jugadores y un momento deportivo complicado, la Jaiba Brava mostró profesionalismo y buen fútbol para golear 4-1 al CD Choloma. Este resultado le permite abandonar el sótano del torneo de la Liga Nacional. El encuentro inició con un emotivo minuto de silencio en honor a Orinson Amaya, presidente del Marathón, fallecido ayer por un infarto fulminante. Otro detalle curioso fue la ausencia del entrenador del Choloma, Jorge Ernesto Pineda, debido a problemas de salud.

El duelo arrancó lleno de ocasiones para ambos equipos; Juan García y Bryan Félix avisaron temprano. Al minuto 20, Leider Anaya abrió el marcador para la visita tras un centro preciso de Yethson Chávez. La alegría maquilera duró poco, pues cinco minutos más tarde Juan Carlos García emparejó las acciones con un remate certero dentro del área. Minutos más tarde, Segundo Granja tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja al 37’. Isaac Arias fue expulsado en tiempo agregado, dejando al Choloma con 10 hombres antes del descanso. El segundo tiempo fue todo para Victoria. Apenas al 48’, Lemuel Sevilla aprovechó un error del arquero Jeison Truque y firmó el 2-1. A partir de ahí, el conjunto ceibeño impuso orden total, mientras Choloma se hundía rápidamente. LEA: "Con él fui hasta el mercado, se me fue mi hermano": Desgarrador relato de Keosseián tras fallecimiento de Orinson Amaya Los penales marcaron la diferencia: primero, Yethson Chávez cometió mano en el área y Carlos Bernárdez transformó el 3-1 al minuto 74. Solo tres minutos después, una falta de Yasser Santos, quien salió expulsado por doble amarilla, provocó otro penal que nuevamente Bernárdez convirtió para sellar el 4-1 definitivo. Los minutos finales fueron de trámite, con Victoria manejando los tiempos ante un Choloma resignado y con nueve futbolistas en cancha.

¿CUÁL ES LA VENTAJA QUE LE TOMÓ EL VICTORIA A CHOLOMA EN LA ZONA DEL DESCENSO?