"Con él fui hasta el mercado, se me fue mi hermano": Desgarrador relato de Keosseián tras fallecimiento de Orinson Amaya

“Amigo en la adversidad, amigo de verdad”, este es un refrán que describe la hermandad entre el terno presidente del Marathón, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/el-desgarrador-comunicado-de-marathon-tras-el-fallecimiento-de-su-presidente-orinson-amaya-hay-vidas-que-marcan-KL28453854" target="_blank">Orinson Amaya</a></b>, y el técnico Manuel Keosseián, uno de los técnicos más exitoso en la historia de la institución sampedrana.Una llamada desde Honduras llegó hasta Montevideo, Uruguay, contestó el teléfono el gran Manolo, quien estaba jugando con sus amados nietos Bianquita y Bautista, pero su mente deambulaba con los recuerdos y todas las vivencias junto a su <b>“compinche verdolaga”,</b> como él determinó.