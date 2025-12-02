Jeaustin Campos muestra su lado más humano tras el fallecimiento de Orinson Amaya: "Es un momento difícil"

El técnico <b>Jeaustin Campos </b>ofreció unas sentidas palabras tras la repentina muerte de<b> Orinson Amaya</b>, presidente del Marathón, dejando ver el lado más humano del fútbol en medio de la rivalidad deportiva. Campos destacó que este es un momento de solidaridad y acompañamiento, tanto para la familia del directivo fallecido como para toda la institución verdolaga, recordando que fuera de la cancha todos son colegas y seres humanos que deben apoyarse en circunstancias tan dolorosas.Además, el estratega resaltó el valor de mantener la esencia humana dentro de los clubes, reconociendo que el <b>Real España</b> históricamente ha mostrado ese espíritu solidario ante situaciones difíciles. Sus declaraciones reflejaron respeto, empatía y admiración hacia Amaya, a quien describió como una persona alegre, solidaria y dedicada, cuya pérdida impacta no solo a Marathón, sino al fútbol hondureño en general.