Jeaustin Campos muestra su lado más humano tras el fallecimiento de Orinson Amaya: "Es un momento difícil"

Además, el estratega resaltó el valor de mantener la esencia humana dentro de los clubes, reconociendo que el Real España históricamente ha mostrado ese espíritu solidario ante situaciones difíciles. Sus declaraciones reflejaron respeto, empatía y admiración hacia Amaya, a quien describió como una persona alegre, solidaria y dedicada, cuya pérdida impacta no solo a Marathón, sino al fútbol hondureño en general.

El técnico Jeaustin Campos ofreció unas sentidas palabras tras la repentina muerte de Orinson Amaya , presidente del Marathón, dejando ver el lado más humano del fútbol en medio de la rivalidad deportiva. Campos destacó que este es un momento de solidaridad y acompañamiento, tanto para la familia del directivo fallecido como para toda la institución verdolaga, recordando que fuera de la cancha todos son colegas y seres humanos que deben apoyarse en circunstancias tan dolorosas.

Un momento duro para el fútbol, particularmente para los dirigentes que tienen cercanía con la institución

Primero venimos a mostrar un abrazo solidario a la familia, sobre todo al presidente, al club, a los colegas, al cuerpo técnico, a todos, porque es un momento difícil, muy duro e inesperado. Aquí estamos, independientemente de que la rivalidad dentro del campo es una, pero afuera somos seres humanos y colegas. Creo que este es un momento donde hay que dejar todo eso atrás y ser solidarios y fraternales con los compañeros que no la están pasando bien.

También es un gran gesto por parte de la institución, algo que influye en la visión del deporte

Nosotros como club... ustedes tienen más tiempo de estar cerca del club que yo, pero creo que hemos compaginado en esa parte humana que siempre debe tener un club de prestigio y de nivel. Han sido pilares fundamentales en la historia del Real España: un club muy humano, muy solidario y que siempre está presente en las cosas buenas que puedan pasarle a un ser humano o en este tipo de tragedias tan inesperadas.

¿Cuánto pudo compartir Justin Campos con Orinson Amaya? ¿Lo logró conocer en persona?

No tuve la fortuna de compartir más que un saludo en un par de partidos que tuvimos. Pero sé, me han comentado, que era una muy buena persona, un tipo muy solidario, muy alegre y muy entregado a su club y a su familia. Desde todo punto de vista es una pérdida muy significativa, no solo para Marathón, sino para el fútbol nacional.

¿Cree que la Liga debió suspender la jornada como un acto de mayor condolencia para don Orinson Amaya y toda la institución de Marathón?

No soy quien para opinar en esa parte, pero siento que el club era el que tenía que tomar la decisión. Tal vez ellos querían, como lo quería su presidente, seguir jugando, o quizá el impacto y el dolor los llevaba a esperar la jornada. En eso, yo sería muy respetuoso de lo que pueda pensar el club que está afectado en este momento.