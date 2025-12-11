¡Triangular al rojo vivo! Olimpia lidera y Real España queda contra las cuerdas: así quedó la tabla del grupo A

El Grupo A de la <b>Triangular del torneo Apertura</b> comenzó a moverse y el <b>Olimpia</b> pegó primero. Los albos derrotaron 1-0 al Real España en el duelo inaugural y, con ello, se adueñaron del liderato del grupo con tres puntos, poniéndose en una posición ventajosa de cara a las próximas jornadas.Motagua, que descansó en esta primera fecha, observa desde la segunda posición con cero puntos, pero con el beneficio de no haber sufrido daños y con dos partidos por disputar. Su debut será clave para determinar el rumbo del grupo, pues tendrá la oportunidad de apretar la clasificación cuando reciba al Real España en la siguiente jornada.