¡Triangular al rojo vivo! Olimpia lidera y Real España queda contra las cuerdas: así quedó la tabla del grupo A

Motagua, que descansó en esta primera fecha, observa desde la segunda posición con cero puntos, pero con el beneficio de no haber sufrido daños y con dos partidos por disputar. Su debut será clave para determinar el rumbo del grupo, pues tendrá la oportunidad de apretar la clasificación cuando reciba al Real España en la siguiente jornada.

El Grupo A de la Triangular del torneo Apertura comenzó a moverse y el Olimpia pegó primero. Los albos derrotaron 1-0 al Real España en el duelo inaugural y, con ello, se adueñaron del liderato del grupo con tres puntos, poniéndose en una posición ventajosa de cara a las próximas jornadas.

Para el Real España, la derrota ante Olimpia representa un duro golpe en sus aspiraciones dentro de la triangular. El conjunto aurinegro quedó en el fondo de la tabla sin unidades y con diferencia de gol negativa, un panorama que los obliga a reaccionar de inmediato si desean mantenerse con vida en la lucha por acceder a la final del campeonato.

El sábado, los dirigidos por el técnico Jeaustin Campos visitarán a Motagua en el Estadio Nacional, un duelo que promete tensión total. Una nueva caída podría dejar prácticamente sentenciada su eliminación, mientras que un triunfo los metería nuevamente en la pelea, apretando por completo el grupo.

Es importante recordar que, según el reglamento del torneo, únicamente avanzan a la gran final los líderes de cada triangular, tanto del Grupo A como del Grupo B. Con este formato, cada punto se vuelve determinante y el margen de error es mínimo, por lo que la segunda jornada será crucial para todos los involucrados.