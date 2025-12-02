Madre de Orinson Amaya se rompe al relatar cómo se dio cuenta de la muerte de su hijo: "Todavía estaba calentito"

"Entonces ya me abrazó el doctor, y me dijo, Estelina, Orinson murió. ¿Cómo?, le digo yo. Cuando llegué lo abracé, y estaba todavía calientito y como que sonrió conmigo, y yo no me quería quitar, porque parecía que me miraba y se levantaba de aquella cama".<b>Así describe al "Presi": </b>"Era un muchacho incansable, trabajador, creativo, inteligente, que era lo que él no tenía. Él tenía muchos proyectos".<b>Orinson Amaya </b>permanecerá hasta mañana miércoles en la sala de velatorio de Jardines de Recuerdo y mañana harán un recorrido por algunos lugares insignes en la historia de <b>Marathón</b>, para posteriormente enterrar el cuerpo en un cementerio sampedrano.