Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón

Orinson Amaya falleció este lunes 1 de diciembre víctima de un paro cardíaco en una clínica sampedrana.
El plantel de Real España llegó hoy en la mañana para mostrar su solidaridad ante el fallecimiento del presidente de Marathón.
Todos los jugadores del club aurinegro se hicieron presentes y recordar la memoria de Orinson Amaya.
Real España está luchando por el tercer lugar del torneo Apertura, esta jornada 21 tienen descanso.
Elías Burbara, presidente de Real España, encabezó la delegación aurinegra en el lugar del velorio.
Elías Burbara mostró su solidaridad y recordó que antes de los clásicos sampedranos siempre habló Orinson Amaya.
La familia de Orinson Amaya ha recibido la enorme solidaridad tras el fallecimiento este lunes 1 de diciembre.
Jeaustin Campos, técnico de Real España, acompañando a la familia de Orinson Amaya.
Doña Estelina Madrid, madre de Orinson Amaya, recibió a la delegación de Real España.
Doña Estelina Madrid compartió los grandes momentos junto a su hijo, a pesar que ella es seguidora de Real España.
El plantel aurinegro le hizo el pasillo frente al ataúd donde se encuentran los restos mortales de Orinson Amaya.
Un enorme respeto de Real España demostrando que la rivalidad solamente es en la cancha.
Elías Burbara destacó: "Impactado por la noticia, logramos entablar buena relación entre los clubes. Se nos va una gran persona y dirigente en la Liga Nacional. Tuvo mi admiración, levantó al club en días de crisis, fue un ejemplo a seguir".
La Máquina está en shock producto de la noticia del fallecimiento de Orinson Amaya.
Elías Burbara observa el cuerpo de Orinson Amaya en el ataúd durante el velorio.
La familia de Orinson Amaya junto a Rolin Peña recibieron a la directiva de Real España.
Elías Burbara: "Disfrutamos los clásicos, estuvimos en comunicación antes y después, colaboramos en lo que pudimos. Todo fue muy cordial, se va y queda un gran vacío".
Tremenda solidaridad del club sampedrano con el expresidente de Marathón, olvidando la rivalidad.
Mariano "Chaco" Acevedo, exjugador de Marathón, también se hizo presente este día en el velorio.