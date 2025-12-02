Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón

Orinson Amaya falleció este lunes 1 de diciembre víctima de un paro cardíaco en una clínica sampedrana.

2025-12-02
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    1 / 19

    Orinson Amaya falleció este lunes 1 de diciembre víctima de un paro cardíaco en una clínica sampedrana. Fotos Mauricio Ayala.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    2 / 19

    El plantel de Real España llegó hoy en la mañana para mostrar su solidaridad ante el fallecimiento del presidente de Marathón.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    3 / 19

    Todos los jugadores del club aurinegro se hicieron presentes y recordar la memoria de Orinson Amaya.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    4 / 19

    Real España está luchando por el tercer lugar del torneo Apertura, esta jornada 21 tienen descanso.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    5 / 19

    Elías Burbara, presidente de Real España, encabezó la delegación aurinegra en el lugar del velorio.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    6 / 19

    Elías Burbara mostró su solidaridad y recordó que antes de los clásicos sampedranos siempre habló Orinson Amaya.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    7 / 19

    La familia de Orinson Amaya ha recibido la enorme solidaridad tras el fallecimiento este lunes 1 de diciembre.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    8 / 19

    Jeaustin Campos, técnico de Real España, acompañando a la familia de Orinson Amaya.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    9 / 19

    Doña Estelina Madrid, madre de Orinson Amaya, recibió a la delegación de Real España.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    10 / 19

    Doña Estelina Madrid compartió los grandes momentos junto a su hijo, a pesar que ella es seguidora de Real España.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    11 / 19

    El plantel aurinegro le hizo el pasillo frente al ataúd donde se encuentran los restos mortales de Orinson Amaya.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    12 / 19

    Un enorme respeto de Real España demostrando que la rivalidad solamente es en la cancha.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    13 / 19

    Elías Burbara destacó: "Impactado por la noticia, logramos entablar buena relación entre los clubes. Se nos va una gran persona y dirigente en la Liga Nacional. Tuvo mi admiración, levantó al club en días de crisis, fue un ejemplo a seguir".
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    14 / 19

    La Máquina está en shock producto de la noticia del fallecimiento de Orinson Amaya.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    15 / 19

    Elías Burbara observa el cuerpo de Orinson Amaya en el ataúd durante el velorio.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    16 / 19

    La familia de Orinson Amaya junto a Rolin Peña recibieron a la directiva de Real España.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    17 / 19

    Elías Burbara: "Disfrutamos los clásicos, estuvimos en comunicación antes y después, colaboramos en lo que pudimos. Todo fue muy cordial, se va y queda un gran vacío".
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    18 / 19

    Tremenda solidaridad del club sampedrano con el expresidente de Marathón, olvidando la rivalidad.
  • Real España y su gran gesto en memoria de Orinson Amaya, expresidente de Marathón
    19 / 19

    Mariano "Chaco" Acevedo, exjugador de Marathón, también se hizo presente este día en el velorio.