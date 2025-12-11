Marathón golea al Olancho FC por la Triangular Final y se enfila rumbo a la finalísima de la Liga Nacional de Honduras

Minutos después, al 25', el partido sufrió un giro inesperado: el portero <b>César Samudio</b> se lesionó y dejó su lugar al debutante<b> Enzo Torres,</b> primo del experimentado<b> Denovan Torres.</b> El joven guardameta asumió la responsabilidad con mucho ímpetu, estabilizando la retaguardia olanchana en un momento delicado.Justo en el 45+2', <b>Olancho FC </b>rozó el empate con la más clara del complemento inicial. <b>Omar Elvir</b> envió un centro milimétrico desde la izquierda, y <b>Óscar Almendárez</b> disparó a quemarropa, pero falló en la dirección del balón que se elevó de forma veloz. Los verdes se salvaron y el descanso llegó con la ventaja mínima para los visitantes.En la segunda mitad, <b>Marathón</b> apretó el acelerador y perdonó al 64'. <b>Iván Anderson</b> soltó un zapatazo frontal tras una combinación exquisita con <b>Isaac Castillo</b>, pero el panameño mandó la pelota apenas desviada. <b>Olancho </b>resistía, pero los verdolagas olfateaban la chance de sentenciar.