Mango Sánchez habla de su salida y la posibilidad de ganarle al América: “Las distancias ahora son más cortas”

El lateral izquierdo del Olimpia, Carlos ‘Mango’ Sánchez’, ha atendido este sábado a la prensa para hablar de varios temas importantes: los rumores de su salida, el formato de la Liga y el América, rival en Concachampions. Asimismo, el Mango no ha dudado en destacar que Olimpia es favorito en este torneo local y que siempre lucharán a pesar de que muchos no esten de acuerdo en cómo se ejecuta. Carlos Sánchez también dio su opinión sobre la no clasificación de Honduras al Mundial: "Es una lástima que no se pudo ir al Mundial, pero son cosas que en el fútbol pasan y no estamos ajeno a eso".

CONFERENCIA DE PRENSA

Ser primero no sirve de nada ¿qué opina del formato? Al final son decisiones que no están en manos de nosotros. En lo personal siempre a Olimpia le sirve porque el equipo lo demanda como equipo grande de quedar en la cima. Ya se logró ese objetivo y ahora estamos enfocados en la triangular para quedar primeros e ir a la final. ¿Como ha llevado esta temporada por lo difícil que ha sido con los minutos? No ha sido fácil. Acá somos profesionales y sabemos que es un trabajo que hay que meterle día a día y aunque no he jugado tanto uno tiene que saber que también hay grandes jugadores. Ahora cada oportunidad que nos dan hay que aprovecharla de la mejor manera para demostrarle al profe. A pesar de las bajas, ¿Cree que Olimpia está para ser campeón? Como lo dije antes. Olimpia está lleno de grandes jugadores y sabeos que somos capaces de lograrlo porque nuestra mentalidad y convicción de quedar campeones.