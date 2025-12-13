El DT Héctor Castellón relató su impactante historia, quedó cuadrapléjico: "Tuve un atraso por ser burro"

La Teletón se está desarrollando en Honduras y el entrenador oriundo de Muchilena, Omoa, reveló con detalles su historia. De lo complicado que ha sido todo."Ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado, hoy casi un año después la Teletón me tiene saliendo de este lío", relató Héctor Castellón, de 65 años, a la periodista Francis Izaguirre.Y se desahogó: "<b>Tuve un problema prostático</b>, tuve que recibir quimioterapia y radioterapias, los efectos secundarios de eso generaron que se me paralizaron los pies, los nervios y perdí fuerza"."Hago ejercicios de piscina y en el mar,<b> ya damos pasitos. </b>Tuve un pequeño atraso, por la forma de ser de uno, fui burro", confesó entre risas y seriedad.