Lavallén resaltó el poder ofensivo de Marathón previo al clásico contra Real España: "Nuestra idea no va a cambiar"

CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN

¿Cómo está Marathón para enfrentar a Real España?

Bien, el equipo está bien, trabajando, preparándonos en esta la primer semana larga que tiene el equipo como para hacer este entrenamiento es un poco más exigente, tratando de agarrar siempre la mejor forma física que quizás no la tuvimos en las primeras jornadas por el hecho de bueno que jugamos solamente con una semana de preparación o de aclimatación.



Así que esta semana seguramente ya los minutos que jugaron los jugadores y teniendo esta esta posibilidad de ya de entrenar un poco más fuerte, seguramente estaremos o llegaremos bien al partido.



¿Con todo el plantel disponible?

Sí, están todos en óptimas condiciones, hubo algunas molestias lógicas por el esfuerzo de jugar este los tres partidos en una semana sin tener una pretemporada hecha, pero bueno, eso es lo que teníamos que cuidar para para entrar en ritmo y bueno, esta semana seguramente ya eso esto del cansancio y de las posibles lesiones o dolores quizás sea menos frecuente.



Un clásico con muchos atractivos por las mismas situaciones de la tabla, el ritmo que traen los dos equipos.

Sí, este Real España viene haciendo un tuvo un buen inicio y nosotros este tuvimos un inicio donde hemos sumado, pero quizás no ha sabido por ahí a poco este los empates que tuvimos de visitante, así que tenemos la posibilidad el domingo de hacer un buen partido, de tratar de quedarnos con tres puntos, sabiendo de que, bueno, que es un clásico, que hay riesgos, que el rival juega.



¿Se podría considerar esta la primera prueba de fuego del torneo Clausura y se maneja la posibilidad, está físicamente Rubilio y el mismo Moya, de jugar con dos delanteros?

Estamos bien, estamos bien, yo creo que el hecho de a veces cuando uno dice dos delanteros, usted lo que dice dos centro delanteros... Yo creo que este equipo se ha caracterizado por tener muchas situaciones de gol en el torneo anterior. De hecho, creo que fueron 53 los goles, que es una muy buena cantidad y y la menor cantidad de veces jugamos con dos centro delanteros.



O sea, jugamos con delantero porque Vega es delantero, porque Messiniti tiene delantero o cuando no está y está Rubilio o cuando no está Vega está Sacaza. Son todos delanteros, lo que pasa que hay delanteros por banda y delantero centro.



El delantero centro es lo que te obliga muchas veces a jugar más directo, a jugar demasiado centro sin tanta elaboración que es una herramienta que muchas veces sirve cuando por ahí tenés que ir a remontar un partido, pero el equipo se ha afianzado jugando a otra cosa.



Me parece que la cantidad de victoria que tuvo el equipo en el torneo anterior fue porque tuvo un juego distinto a lo habitual y bueno, eso seguramente lo vamos a decidir entre mañana y pasado con quién vamos a salir, cómo vamos a salir, pero la idea es que el equipo no cambie lo que lo hizo llegar a una final.



¿Se encaran diferente estos tipos de partidos?

Nosotros, desde la fecha uno del torneo anterior, teníamos una idea de cómo salir a jugar cada partido. Creo que la hemos tratado de plasmar en cada fecha que nos tocó jugar. A veces no salió muy bien, a veces no tanto, pero siempre la idea es una, la de tratar de tener una manera y una forma que haga que el rival se sienta incómodo modo, bueno, de imponer condiciones, esa es la forma que tenemos nosotros de jugar. Lo seguiremos haciendo seguramente.



Siempre cuando vos jugás clásicos, partidos en donde la paridad técnica y estratégica es bastante pareja. Las cosas se hacen siempre un poco más difíciles y por ahí se ven partidos más trabados, pero bueno, la idea no va a cambiar, la nuestra no va a cambiar y vamos a a tratar de seguir llegando a concretar goles y a tener situaciones de goles de la manera que lo hicimos todo el semestre anterior.



Profe, ¿Hay alguna posibilidad o qué información tiene de que regresen en este torneo, más adelante alguno de los que de los que están lesionados, me refiero nombres Javier Arriaga, Jonathan Bueso y Farioli?

Ellos están en una etapa de recuperación, nosotros sabemos más o menos cuál es la fecha de que podrían sumarse, pero eso no uno mientras va transitando el campeonato no puede contar con ellos, porque sabe que no están y cuando tengan el alta médica después hay que acondicionarlo desde la parte de futbolística, si bien están trabajando ya en distintas etapas, el más avanzado es el Javier Arriaga, después viene Farioli y después último Jonathan, que es el que el último que se operó, pero bueno, son etapas que ellos saben que tienen que transitar y y después cuando tengan el alta seguramente tendrán que agarrar el ritmo futbolístico y el nivel futbolístico que estuvieron en su momento. No es fácil, este pero nosotros por eso también intentamos traer otros futbolistas que mientras ellos no estén que nos den este en lo inmediato la misma jerarquía, calidad y variantes que nos podrían dar ellos tres.