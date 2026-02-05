Lavallén resaltó el poder ofensivo de Marathón previo al clásico contra Real España: "Nuestra idea no va a cambiar"

<b>Marathón y Real España </b>se enfrentan en un clásico de alto voltaje este domingo 8 de febrero en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 4 del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">torneo Clausura</a></b> de la Liga Nacional de Honduras.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/pablo-lavallen-marathon-fichajes-honduras-polemica-olimpia-bengtson-CP26382716" target="_blank">Pablo Lavallén</a></b>, técnico argentino de Marathón, reaccionó de buena forma a lo que han presentado y garantiza que el estilo no lo cambian para lo que es un partido de impacto como ante la Máquina.