Futbolista del América señala de "tímido" el planteamiento de Olimpia y calienta la revancha: "Allá va a ser diferente"

“Bueno, era importante, ya es un buen resultado en México. Sabemos que es una competición que le estamos dando mucha prioridad y estamos contentos por haber sacado un resultado positivo. Obviamente sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil porque estaban acá en su campo. Estamos concientizados de que teníamos que ser agresivos e intensos en todas las líneas y, bueno, creo que valoramos mucho el buen resultado que nos llevamos”, expresó Zúñiga tras el encuentro.

José Raúl Zúñiga , delantero colombiano, valoró de forma positiva el resultado conseguido por su equipo en territorio mexicano, en un compromiso que calificó como clave dentro de la Champions de Concacaf . El atacante reconoció la importancia de sumar fuera de casa en una competición a la que le están dando prioridad y destacó la madurez con la que afrontaron un duelo que, desde la previa, se anticipaba complejo por las condiciones del rival y el escenario.

En su análisis del partido, el futbolista admitió que esperaba un planteamiento distinto por parte del rival, aunque terminó reconociendo la eficacia de la estrategia utilizada. Desde su posición en ataque, Zúñiga resaltó la capacidad del equipo para adaptarse a las circunstancias del juego y responder ante las exigencias físicas planteadas durante los 90 minutos.

“Sí, la verdad esperábamos un planteamiento más agresivo de parte de ellos, pero creo que no salieron a presionarnos del todo. Pero creo que su estrategia estuvo muy bien. Tenían un delantero que lo buscaban todo el tiempo por lo fuerte, pero creo que el equipo supo sobreponerse ante eso y sacar un buen resultado”, añadió el atacante colombiano.

Pese a la satisfacción por lo conseguido, Zúñiga fue claro al señalar que la eliminatoria sigue abierta y que el marcador logrado no garantiza nada. El delantero hizo énfasis en la necesidad de mantener la concentración y no caer en excesos de confianza de cara al partido de vuelta, donde el contexto será completamente distinto.

“Bueno, somos conscientes de que todavía no se ha logrado nada. Sabemos que allá va a ser un partido totalmente diferente con nuestra gente, pero tenemos que estar concentrados porque en el fútbol siempre pueden haber sorpresas y no queremos eso”, concluyó José Raúl Zúñiga, dejando en claro que el equipo afrontará el siguiente reto con seriedad y responsabilidad.