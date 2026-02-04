Futbolista del América señala de "tímido" el planteamiento de Olimpia y calienta la revancha: "Allá va a ser diferente"

<b>José Raúl Zúñiga</b>, delantero colombiano, valoró de forma positiva el resultado conseguido por su equipo en territorio mexicano, en un compromiso que calificó como clave dentro de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/descomunal-golazo-de-jorge-alvarez-para-olimpia-ante-el-america-en-concacaf-HN29173037" target="_blank">Champions de Concacaf</a></b>. El atacante reconoció la importancia de sumar fuera de casa en una competición a la que le están dando prioridad y destacó la madurez con la que afrontaron un duelo que, desde la previa, se anticipaba complejo por las condiciones del rival y el escenario.“Bueno, era importante, ya es un buen resultado en <b>México.</b> Sabemos que es una competición que le estamos dando mucha prioridad y estamos contentos por haber sacado un resultado positivo. Obviamente sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil porque estaban acá en su campo. Estamos concientizados de que teníamos que ser agresivos e intensos en todas las líneas y, bueno, creo que valoramos mucho el buen resultado que nos llevamos”, expresó Zúñiga tras el encuentro.