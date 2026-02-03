¿Ya está resuelto? DT del América responde y señala qué le impresionó de Olimpia: "Él nos complicó mucho"

<b>Victoria sobre Olimpia</b>"El primer tiempo en partidos eliminatorios siempre son de entender lo que plantea el rival, de adaptarse sobre la cancha... en los primeros 30 minutos estuvimos muy lejos de nuestro nivel, pero luego intentamos mejorar. Ya después hicimos un gran segundo tiempo". <b>¿Sentenciada la eliminatoria?</b>"No, todavía no. El partido de vuelta lo decide todo. Sabemos que llevamos un ligera ventaja, y estoy seguro que tendremos un mejor funcionamiento para confirmar que podemos pasar de fase". <b>¿Qué cambió para vencer al Olimpia?</b>"Una serie de cosas, pero es normal, jugamos en una cancha que no conocemos y ante un rival que casi no conocemos. Los primeros minutos fueron de adaptación, de ajuste, mucha atención defensiva para no vernos sorprendidos. Después fuimos más fluidos, pero el rival también juega, empezó fuerte, presionando, pero luego hicimos un par de ajustes que nos dio confianza en el juego".