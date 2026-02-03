¡Para ponerse de pie! El descomunal golazo de Jorge Álvarez para Olimpia ante el América en Concacaf

Olimpia encontró el premio a su insistencia con un auténtico golazo de Jorge Álvarez frente al América, en un momento clave del duelo disputado en el Estadio Nacional. El volante albo sacó un derechazo espectacular que se coló en el costado izquierdo del guardameta Luis Malagón, desatando la euforia de la afición y devolviendo la vida al Rey de Copas.

La jugada se gestó desde los pies de José Mario Pinto, quien abrió con precisión la pelota para Álvarez. El mediocampista no lo pensó dos veces y, desde fuera del área, conectó un potente bombazo que dejó sin reacción al arquero mexicano, firmando una definición de gran factura.