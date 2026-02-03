Liga Nacional

¡Para ponerse de pie! El descomunal golazo de Jorge Álvarez para Olimpia ante el América en Concacaf

El volante de Olimpia anotó un soberbio golazo tras vencer a Malagón en el inicio del segundo tiempo.

2026-02-03

Olimpia encontró el premio a su insistencia con un auténtico golazo de Jorge Álvarez frente al América, en un momento clave del duelo disputado en el Estadio Nacional. El volante albo sacó un derechazo espectacular que se coló en el costado izquierdo del guardameta Luis Malagón, desatando la euforia de la afición y devolviendo la vida al Rey de Copas.

La jugada se gestó desde los pies de José Mario Pinto, quien abrió con precisión la pelota para Álvarez. El mediocampista no lo pensó dos veces y, desde fuera del área, conectó un potente bombazo que dejó sin reacción al arquero mexicano, firmando una definición de gran factura.

¡Horror defensivo de Olimpia! Así fue el golazo de Víctor Dávila a Édrick Menjívar en el Olimpia vs América

El tanto llegó al minuto cincuenta del segundo tiempo, cuando Olimpia empujaba con más decisión en busca del empate. La anotación fue un justo reconocimiento al esfuerzo del equipo blanco, que nunca dejó de creer pese a la presión ejercida por el América.

Con el 1-1 en el marcador, el Estadio Nacional explotó en celebración y el partido tomó un nuevo rumbo. El gol de Jorge Álvarez no solo igualó las acciones, sino que reafirmó el carácter competitivo de Olimpia ante uno de los gigantes de la Concacaf.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Champions de Concacaf
|