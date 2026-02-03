¡Horror defensivo de Olimpia! Así fue el golazo de Víctor Dávila a Édrick Menjívar en el Olimpia vs América

El tanto del<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/andre-jardine-america-senalo-fortaleza-olimpia-resalto-aficion-nacional-concacaf-EP29156031" target="_blank"> América</a></b> llegó en tiempo de descuento del primer tiempo, golpeando anímicamente al Olimpia justo antes del descanso. La desatención defensiva terminó siendo letal ante un rival que no perdonó la mínima oportunidad frente al arco.Tras el gol, el conjunto azulcrema celebró con todo la ventaja conseguida en Tegucigalpa, silenciando momentáneamente al Estadio Nacional. El 0-1 reflejó la eficacia del América y el alto costo de un error en una instancia decisiva del torneo continental.