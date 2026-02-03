¡Horror defensivo de Olimpia! Así fue el golazo de Víctor Dávila a Édrick Menjívar en el Olimpia vs América

Un error defensivo de Olimpia terminó marcando la diferencia en la primera ronda de la Champions de Concacaf, luego de que Víctor Dávila adelantara al América en el Estadio Nacional. El conjunto albo no logró despejar correctamente un balón en su propia área tras un tiro de esquina, situación que fue bien aprovechada por el atacante chileno para abrir el marcador.

La jugada se originó cuando la zaga olimpista no pudo romper la pelota en la zona baja y el balón quedó suelto dentro del área. Dávila reaccionó con rapidez, le robó el esférico al defensor Agustín Mulet y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente zurdazo que dejó sin opciones al guardameta Édrick Menjívar.