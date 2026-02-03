Liga Nacional

América vs Olimpia: Fecha, hora, estadio y lo que dice el reglamento para la vuelta de la Champions de Concacaf

La vuelta entre América vs Olimpia se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, de México.

    América recibe al Olimpia en la vuelta del repechaje de la Champions de Concacaf.

     Mario O. Figueroa
2026-02-03

El duelo de vuelta entre América y Olimpia definirá al club que avanzará a los octavos de final de la Champions de Concacaf, en una de las series más atractivas de la ronda. El compromiso se disputará el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, escenario donde se conocerá al ganador del pulso entre mexicanos y hondureños.

Tras el primer enfrentamiento donde ganó el América por marcador de 1-2, obliga a Olimpia a anotar dos goles en México por el reglamento de goles de visitante, según el formato de la Champions de Concacaf.

En ese sentido, la derrota, el empate e incluso ganar por 0-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, eliminaría a Olimpia en la primera ronda. No obstante, un 1-2 para el león enviaría el partido al alargue.

Por otra parte, si Olimpia vence al América anotando tres goles en adelante, el Rey de Copas avanzaría directo a octavos de final de la Champions de Concacaf.

REGLAMENTO

El reglamento de la competición establece que la serie se define por el marcador global luego de los dos partidos de ida y vuelta. En caso de que exista igualdad tras los 180 minutos, se aplicará el criterio de goles de visitante, siempre que esté vigente para la ronda correspondiente, como primer factor de desempate.

Si tras aplicar ese criterio la serie continúa empatada, el pase a octavos se resolverá mediante tiempos extra y, de persistir la igualdad, se recurrirá a la tanda de penales, lo que añade un componente de dramatismo a un cruce que promete emociones hasta el final.

Este enfrentamiento forma parte de la fase en la que 22 clubes se miden en 11 series de ida y vuelta, con el objetivo de definir a los otros 11 clasificados que se sumarán a los ya instalados en los octavos de final del torneo más importante de clubes de la región.

