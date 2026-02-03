América vs Olimpia: Fecha, hora, estadio y lo que dice el reglamento para la vuelta de la Champions de Concacaf

El duelo de vuelta entre América y Olimpia definirá al club que avanzará a los octavos de final de la Champions de Concacaf, en una de las series más atractivas de la ronda. El compromiso se disputará el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, escenario donde se conocerá al ganador del pulso entre mexicanos y hondureños.

Tras el primer enfrentamiento donde ganó el América por marcador de 1-2, obliga a Olimpia a anotar dos goles en México por el reglamento de goles de visitante, según el formato de la Champions de Concacaf.

En ese sentido, la derrota, el empate e incluso ganar por 0-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, eliminaría a Olimpia en la primera ronda. No obstante, un 1-2 para el león enviaría el partido al alargue.

Por otra parte, si Olimpia vence al América anotando tres goles en adelante, el Rey de Copas avanzaría directo a octavos de final de la Champions de Concacaf.