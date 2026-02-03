América vs Olimpia: Fecha, hora, estadio y lo que dice el reglamento para la vuelta de la Champions de Concacaf

El reglamento de la competición establece que la serie se define por el <b>marcador global</b> luego de los dos partidos de ida y vuelta. En caso de que exista igualdad tras los 180 minutos, se aplicará el criterio de <b>goles de visitante</b>, siempre que esté vigente para la ronda correspondiente, como primer factor de desempate.Si tras aplicar ese criterio la serie continúa empatada, el pase a octavos se resolverá mediante <b>tiempos extra</b> y, de persistir la igualdad, se recurrirá a la <b>tanda de penales</b>, lo que añade un componente de dramatismo a un cruce que promete emociones hasta el final.