Olimpia quedó en la lona y América triunfó llevándose gran ventaja en la ida de la Copa de Campeones de Concacaf

No se pudo. Olimpia mordió el polvo y cayó este martes 3 de febrero 2-1 frente a las poderosas Águilas del América, un resultado que prácticamente sentencia la serie, ya que la visita a Ciudad de México representa una mochila muy pesada para el albo. Cuando mejor jugaba el equipo de Eduardo Espinel, la pegada de los mexicanos se hizo sentir, principalmente con el ingreso de los cambios Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes destrabaron el juego cuando el León los sometía en el Chelato.

Los merengues tuvieron contra las cuerdas al rival, pero se les negó el gol. Jorge Benguché mantuvo por la calle de la amargura a los zagueros de la escuadra de Coapa, aunque sin puntería, y la única que convirtió fue anulada por posición adelantada. Fue un duelo digno de dos equipos grandes. América también mostró su colmillo, pero atrás se encontró con un espectacular Edrick Menjívar, portero de Olimpia, quien realizó tres grandes tapadas que mantuvieron el resultado en la mínima en un estadio Nacional que hizo ebullición de principio a fin.

La primera clara la tuvo Benguché a los 9 minutos. Metió el cuerpo al zaguero Ramón Juárez, pero su remate se fue apenas desviado de la portería. La inspiración del “Toro” continuó y, en la siguiente acción, volvió a llevarse de encuentro a Juárez, le hizo un sombrerito y se enfiló al marco, pero apareció la mano salvadora de Luis Malagón, portero de los emplumados. América mostró sus credenciales: buen trato del balón y velocidad por las bandas. Olimpia respondió con una línea de cinco zagueros que sostuvo el cero durante todo el primer tiempo, hasta que en el tiempo agregado un descuido terminó en el gol americanista. El delantero chileno Víctor Dávila la mandó a guardar para vencer la portería de Menjívar.

Olimpia salió decidido en el complemento y en la primera jugada de peligro apareció una joya de Jorge Álvarez. La acción la inició Edwin Rodríguez, quien filtró un pase al espacio para José Mario Pinto; este esperó al central y rezagó para que Álvarez apareciera frente al marco y, con un toque de tres dedos, firmara el empate. Incluso pudieron irse arriba en el marcador. Benguché volvió a anotar, pero estaba en fuera de juego, y en otra acción Carlos Sánchez la cruzó demasiado.