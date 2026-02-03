Olimpia quedó en la lona y América triunfó llevándose gran ventaja en la ida de la Copa de Campeones de Concacaf

No se pudo. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-america-en-vivo-invasion-aficionados-mexicano-estadio-nacional-concacaf-PM29169363" target="_blank">Olimpia mordió el polvo</a></b> y cayó este martes 3 de febrero 2-1 frente a las poderosas Águilas del América, un resultado que prácticamente sentencia la serie, ya que la visita a Ciudad de México representa una mochila muy pesada para el albo.Cuando mejor jugaba el equipo de Eduardo Espinel, la pegada de los mexicanos se hizo sentir, principalmente con el ingreso de los cambios Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes destrabaron el juego cuando el León los sometía en el Chelato.