Espinel da la cara tras la derrota y expone los pecados de Olimpia ante el América: "Este equipo nunca se preparó"

Pese al golpe anímico del gol recibido antes del descanso, el estratega uruguayo destacó la convicción y el fútbol mostrado por su equipo, advirtiendo que la llave sigue abierta y que en la vuelta, en México, Olimpia irá sin nada que perder, con la misma mentalidad y energía para buscar un triunfo que le permita seguir soñando en la Champions de Concacaf.

Olimpia dejó una imagen competitiva ante el América, pero volvió a pagar caros sus pecados capitales en una serie de alto voltaje, donde los pequeños detalles marcaron la diferencia. Al León le faltó contundencia en el primer tiempo, mayor concentración en el área propia y la capacidad de sostener la intensidad durante los 90 minutos, tal como lo reconoció su técnico Eduardo Espinel, quien lamentó no haber convertido cuando el plan se ejecutó “casi perfecto”.

Un error mancha ese plan, luego vemos su lectura en los últimos partidos, incluso sabemos que lo buscó, porque sabemos que lo buscó por sus cambios. ¿En dónde falló la táctica hoy para que no se hayan sacado ese resultado después de que hayan jugado muy buenos tiempos y juegan muy bien sus jugadores?

Estamos muy apenados porque creo que el primer tiempo fue perfecto, casi perfecto. Los jugadores llevaron el plan de juego a la perfección, donde incomodamos a América, estaba incómodo, incluso por momentos haciendo tiempo porque no encontraba el juego. Lamentablemente, al terminar el primer tiempo recibimos un gol que realmente fue un gol relativamente casual porque creo que hasta ahí había partido dos tiros al arco con América.

Y bueno, con un rival de semejante jerarquía, hacer un partido perfecto y no poder haber hecho al menos un tanto en ese primer tiempo y terminarlo perdiendo, no solamente en lo futbolístico sino en lo psicológico, recibir también un gol para terminar el primer tiempo fue duro. Pero igual el equipo creo que se repuso, salió el segundo tiempo con la misma tranquilidad y convicción de que estaba jugando el primer tiempo. No pudimos empatar y bueno, después sí se hizo un partido de ida y vuelta donde también América por momentos tuvo buenos pasajes, pero nosotros también.

Fue un partido más parejo en ese segundo tiempo, pero creo que en definitiva los pequeños errores y los pequeños detalles de esta clase de partidos terminan marcando la balanza. Distracciones en el área que no se pueden cometer y bueno, ante esta clase de jugadores es imposible poder sacar el triunfo. Pero nada que reprochar y por sobre todas las cosas vi un equipo, el nuestro, que estaba convencido que podía y bueno, quedó demostrado en el campo.

Y la vuelta se vislumbra ahora más complicada con el resultado

Lo complicado fue antes de este partido, que la serie era complicada, pero vamos a ir con la misma visión que jugamos hoy. No tenemos nada que perder, todo lo que pueda ser para nosotros puede ser ganancia y vamos de vuelta a poder proponer si nos dejan arrimarnos y buscar el resultado y ganar. En definitiva, como siempre lo han dicho otros futboleros, quedó demostrado que realmente hay capacidad dentro del campo de juego de parte de Olimpia como para jugar al fútbol, como para generar.

Por ahí es la que no pudimos meter hoy o esos pequeños detalles que hoy no nos salieron tan bien, a lo mejor salen bien allá y bueno, iremos con la misma mentalidad que tenemos hoy acá. Hay que ganar el partido para poder pasar la fase y créanme que no vamos a estar ni menos ni más entusiasmados que lo que estuvimos. Vamos a estar igual, con la misma energía para ir a buscar el resultado que nos sirva para seguir soñando con la Copa.

LEA TAMBIÉN: América vs Olimpia: Fecha, hora, estadio y lo que dice el reglamento para la vuelta de la Champions de Concacaf

Parece que el guion de nuestras películas sigue siendo con el final casi. La selección llega a una semifinal de Copa de Oro contra México y casi llega a la final. Olimpia, a la semifinal de Copa Centroamericana ¿Qué nos está faltando para pasar del casi al que se haga?

No, simplemente por ahí encontrar resultados. No voy a hablar ahora de la selección, yo voy a hablar de Olimpia. Encontrar resultados resonantes que por ahí sirvan como motivación para lo que es nuestro fútbol hondureño. Yo creo que hoy hubiera sido un punto clave si hubiéramos conseguido el triunfo porque podíamos demostrar que el fútbol hondureño, más allá de que está pasando por momentos de turbulencia, está vivo aún. Hoy quedó demostrado. Pero bueno, parece que cuando no conseguís el triunfo todo lo que se hace no sirve para nada. Yo igual rescato, yo como entrenador tengo que rescatar muchas cosas positivas.

Muchos jugadores están a la altura de un club como América. Como les dije en el entretiempo, no había nada que reprochar a los jugadores. No podía acomodar nada de lo que se había hecho en el primer tiempo, porque no tenía por dónde decirles qué es lo que estábamos haciendo mal. Y eso es difícil a veces cuando vas perdiendo. Solamente hay que seguir insistiendo.

Bueno, vi un cuadro que estaba convencido y nos faltó ese triunfo para consolidar o para pensar que se puede cambiar esta turbulencia que tiene el fútbol hondureño hoy. Entonces yo creo que por ahí se necesita un triunfo resonante de algún equipo hondureño, una selección hondureña, para creer. Yo creo que hay que creer más. Estamos con la cabeza agacha, pero creo que cuando levantemos la cabeza, o tenemos que levantar la cabeza y darnos cuenta que no estamos tan lejos. Solamente falta eso, ¿no? Animarnos un poquito más.