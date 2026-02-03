Espinel da la cara tras la derrota y expone los pecados de Olimpia ante el América: "Este equipo nunca se preparó"

<b>Quisiera preguntarle un poquito sobre el tramo del segundo tiempo después del gol de Olimpia. ¿Cuál es la lectura que usted hace de ese momento en el que quizás el impulso anímico pudo haber llevado al marcador, sin embargo fue América quien tuvo la pelota? ¿Cuál es la lectura que hace de ese tramo? ¿Qué faltó o qué le hubiese gustado?</b>Lo que faltó es lo que sabíamos que iba a faltar, que es mantener la intensidad de un partido en el primer tiempo sin tener preparación. Era difícil mantener la intensidad en ese buen primer tiempo en una Copa Internacional que es mucho más intensa que una local. Este equipo nunca se preparó para jugar en un campeonato de esta naturaleza, ni se preparó para jugar en un campeonato local. Estamos jugando con el resto del semestre pasado, no hubo una preparación y después la diferencia de plantel en cuanto a lo económico.Usted vio que salía un jugador, entraban dos de selecciones que de hecho fueron gravitantes en el segundo gol, como Bryan Rodríguez. Vaya si hay diferencias en esos aspectos. Un cuadro que no está preparado para jugar 90 minutos con alta intensidad, como no está preparado Olimpia, más la diferencia que hay en cuanto a plantel y a cantidad de plantel para elegir, ahí se nota la diferencia en la recta final. Pero creo que si bien tuvo diez o quince minutos por ahí en el segundo tiempo América la pelota, creo que también en algunas transiciones tuvimos un par, un gol anulado. Tuvimos algunas ocasiones también para hacer la diferencia antes que empujara América.<b>Pese a todo esto, ¿ustedes y sus jugadores van con la convicción de que pueden darle la vuelta al marcador allá en la Ciudad de México?</b>Ya estamos pensando, por supuesto, más allá de que tengamos un partido local el próximo sábado, estamos pensando en lo que va a ser la revancha de este partido. Y no tenga duda que vamos a hacer lo imposible por dar vuelta la llave, ¿no? Porque tenemos argumentos, tenemos con qué. Y creo que hoy, como hablamos en las conferencias previas de este partido, hoy no se vio la diferencia que todos hablaban del América gigante de México con el equipo más grande de Honduras.Todos sabemos que hay diferencias, pero hoy en la cancha no se notó, todo lo contrario. Vimos un América que por momentos hacía cosas raras hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos. Más allá de que vamos en contra con el resultado, creo que desde el punto de vista futbolístico los preocupamos. Y si los preocupamos es porque algo tenemos para preocupar.<b>El hecho de que en mucha parte del partido Olimpia fue mucho más que América, ¿fue más por mérito de lo que usted trabajó y de lo que hizo su equipo, o porque América mostró un bajo nivel en ciertos tramos del partido?</b>No, yo, al menos, después de mirar el partido, por supuesto, a lo mejor se sacan otras conclusiones. Yo creo que le quitamos el balón y lo presionamos en la salida. Se sintieron incómodos en la salida, América perdió muchos balones y cuando lo recuperábamos nosotros se la teníamos. Sabíamos que la manera en que nosotros podíamos tener parte del control del juego era sacándole el balón. Creo que en ese primer tiempo prácticamente jugamos en la mitad de ellos. Tuvieron algún desborde por izquierda, algunos centros por izquierda, pero no mucho más. Fue parte de la presión constante que hicimos en la salida del equipo contrario y la tenencia del balón. Creo que fue la incomodidad que ellos tuvieron. Y si hay algo que le incomoda a América es cuando no tiene el balón, no sabe jugar sin el balón. Entonces creo que fue mucho mérito de mis jugadores provocar ese buen primer tiempo, principalmente, que se hizo en este partido.