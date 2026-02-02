Enrique Facussé sobre su nueva faceta, cómo fichó por el equipo de baloncesto y sorprende: "Quiero representar a Honduras"

Para muchos su presencia sobre la duela en el Torneo Nacional de Baloncesto fue una auténtica sorpresa, pero para Enrique Facussé el llamado "deporte ráfaga" no es nada ajeno. Tras lograr su primer título como basquetbolista, el jugador se mostró muy contento por haber logrado el objetivo en el equipo que comparte junto a su hermano y se mostró muy satisfecho por todo el apoyo que tuvo el torneo a lo largo de su desarrollo. A la par de una carrera futbolística que lo ha llevado a jugar en el extranjero y estar en exigentes porterías como la del Motagua y la Selección de Honduras, Facussé desde pequeño ha llevado en sus venas la pasión por el baloncesto, algo que, si bien dice verlo como un "hobby", le ha permitido tener una conexión especial con su hermano, con quien se ha reencontrado tras su fichaje por Jaguares, siendo una pieza importante en el título recientemente conquistado por su nuevo equipo.

Lejos del tradicional bullicio de la afición y el olor del verde césped, pero con la compañía del sonido de las suelas de los tenis rechinando sobre la duela y el balón rebotando constantemente, Facussé se sinceró con Diario DIEZ y habló de sus planes a futuro dentro del baloncesto, la ilusión que le hace ayudar a crecer la liga y la posibilidad de regresar a las canchas de fútbol en los próximos meses.



-- LA ENTREVISTA CON ENRIQUE FACUSSÉ --

¿Cómo se encuentra Enrique Facussé tras haber participado en el Torneo Nacional de Baloncesto?



El torneo élite demuestra que hay mucho talento en Honduras, al igual que estamos trayendo extranjeros a la liga. A mí me encanta el baloncesto, siempre lo he seguido, siempre lo he jugado desde pequeño y es un gusto estar acá. ¿Qué representa para vos ser una de las imágenes de la liga?



No soy imagen de la liga, pero sí hago mi parte para promocionarla. Hemos tenido algunas conversaciones para ayudar a crecer el deporte en Honduras y uno de esos es el baloncesto. He estado en este rubro muchos años, desde pequeño jugaba baloncesto y qué más que poder ayudar a la liga profesional y hacerla crecer. ¿Cómo surgió la posibilidad de jugar con Jaguares?



Yo siempre he sido fan del baloncesto, siempre he jugado. El entrenador Carlos Santos ha sido mi entrenador desde pequeño en la escuela y lo más importante es que logré jugar con mi hermano de nuevo. ¿Qué representa poder volver a jugar junto a tu hermano?



Eso es un sueño otra vez. La última vez que jugamos juntos paramos porque yo me tuve que ir a Estados Unidos a seguir mi carrera futbolística y no logramos volver a jugar. Volver a jugar con él es un sueño cumplido y hay un sueño que yo tengo y lo voy a cumplir y ya se los voy a contar en un rato.

¿Cómo fue el recibimiento de tus compañeros? Tomando en cuenta que fuiste portero del Motagua, la Selección y jugaste en el extranjero.



Estaban sorprendidos claramente, pero ellos ya me conocen. Ya saben que juego, ya saben que me gusta jugar, ya saben qué puedo aportar también, tengo mis cositas. Llevamos como dos meses entrenando y al mismo tiempo estoy preparándome para estar en mi próximo equipo de fútbol. ¿O sea que la puerta del fútbol sigue abierta?



Por ahora estoy sin contrato, soy agente libre, estoy esperando la próxima oportunidad y aproveché para mantenerme en forma y ayudar uno de los emprendimientos que estoy haciendo, que es ayudar a la liga. ¿Has tenido ofertas para jugar en Honduras y en el extranjero?



Estamos analizando ofertas todavía, estamos esperando nuevas ofertas también, estamos esperando la mejor. No quiero ir a un lugar donde no pueda crecer. Quiero crecer y quiero seguir demostrando que puedo hacerlo. Vengo de tener una muy buena temporada en Nueva York, en Westchester, y ahorita estoy esperando subir de nivel y esperar lo mejor para regresar a la selección. ¿Te hace más ilusión volver al extranjero o jugar en Honduras?



Estamos analizando la mejor la mejor oferta. Si me ven como proyecto a largo plazo o a corto plazo. Uno siempre quiere volver al extranjero, porque ahí es donde mejor me sentí. Me gustaría volver acá y jugar, no sé en qué equipo, pero el equipo que confía en mí sabe que yo tengo mucho que aportar y lo he demostrado. ¿Qué significa para vos ser un deportista multifacético? Ya que te hemos visto como portero, basquetbolista y presentador de televisión.



No me puedo estar quieto. Yo soy una persona que tengo que estar en movimiento, te juego cualquier deporte. Como te comenté, el baloncesto para mí es uno de mis deportes favoritos, pero sí puedo hacer de todo, porque si lo hizo Michael Jordan porque no lo puedo hacer yo. Uno de mis sueños es poder representar la selección de baloncesto y la selección de fútbol, que eso es uno de mis sueños, es lo que te quería contar. Dios quiera que en algún momento se dé, no sé si hay una persona que lo ha hecho, pero quiero ser el primero en jugar con la selección de Honduras de baloncesto y de fútbol. No sé si alguien lo ha hecho o si estoy equivocado, pues bien, quisiera conocerlo. Tal vez es un sueño que se pueda dar pronto.

¿Qué llamado atenderías primero, el de la H de baloncesto o a la de fútbol?



Me voy con el de fútbol siempre. El fútbol es mi carrera profesional, esto (el baloncesto) es un hobby para mí. El baloncesto es un hobby, es un proyecto a largo plazo que estoy haciendo para ayudar a la liga. La verdad, es que yo quisiera formar parte de ella para aportar aún más a todo la estructura que vienen formando ellos (los dueños de la liga), ellos están haciendo un trabajo espectacular y me encantaría poder dar mi granito de arena para poder ayudarlos. Estamos en conversaciones y voy a ayudaros de la mejor manera. ¿Cómo ha sido la transición de la portería a la duela?



A mitad de temporada de fútbol uno a veces cuando juega necesita hacer otras cosas para sacar la mente de lo que está haciendo y eso para mí es el baloncesto, así que no es nada nuevo, esto es normal para mí, me gusta y lo hago porque me encanta. ¿Qué deporte sentís que es más difícil de practicar?



Yo te podría decir que el ser portero. ¿Preferís siempre estar bajo los tres postes?



Siempre. El ser portero siempre me ha gustado y siempre va a ser mi número uno. Siempre va a ser mi número uno, pero mientras yo pueda jugar a esto (baloncesto) lo voy a jugar siempre. ¿Qué posición tenés dentro de la duela?



De todo menos pasador. El baloncesto se distribuye entre uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te juego de dos, tres, cuatro, cinco, pero de uno no te puedo jugar. A propósito, ¿por qué el número '6' en tu camiseta?



Por LeBron (James). LeBron James es mi ídolo. Un dato curioso es que cumplimos el mismo día, el 30 de diciembre, y para mí ha sido un ídolo, no por lo que hace adentro de la cancha, sino por lo que hace afuera, cómo cuida a toda la gente a la que él ha promocionado con educación, que es algo que me identifica a mí en cómo ayudo a los niños en mi academia, en todo mi rubro. Todo es para ayudar a la gente y poder sumar mi granito de arena en todo lo que yo pueda para hacer levantar el ámbito del deporte en Honduras.