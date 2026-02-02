Enrique Facussé sobre su nueva faceta, cómo fichó por el equipo de baloncesto y sorprende: "Quiero representar a Honduras"

<b>¿Cómo se encuentra Enrique Facussé tras haber participado en el Torneo Nacional de Baloncesto?</b><br /><br />El torneo élite demuestra que hay mucho talento en Honduras, al igual que estamos trayendo extranjeros a la liga. A mí me encanta el baloncesto, siempre lo he seguido, siempre lo he jugado desde pequeño y es un gusto estar acá.<b>¿Qué representa para vos ser una de las imágenes de la liga?</b><br /><br />No soy imagen de la liga, pero sí hago mi parte para promocionarla. Hemos tenido algunas conversaciones para ayudar a crecer el deporte en Honduras y uno de esos es el baloncesto. He estado en este rubro muchos años, desde pequeño jugaba baloncesto y qué más que poder ayudar a la liga profesional y hacerla crecer.<b>¿Cómo surgió la posibilidad de jugar con Jaguares?</b><br /><br />Yo siempre he sido fan del baloncesto, siempre he jugado. El entrenador Carlos Santos ha sido mi entrenador desde pequeño en la escuela y lo más importante es que logré jugar con mi hermano de nuevo.<b>¿Qué representa poder volver a jugar junto a tu hermano?</b><br /><br />Eso es un sueño otra vez. La última vez que jugamos juntos paramos porque yo me tuve que ir a Estados Unidos a seguir mi carrera futbolística y no logramos volver a jugar. Volver a jugar con él es un sueño cumplido y hay un sueño que yo tengo y lo voy a cumplir y ya se los voy a contar en un rato.