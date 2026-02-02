Rodrigo de Olivera rompe el silencio: por qué fichó por Motagua y su polémica salida de Olancho: "No entiendo el enojo"

El delantero uruguayo Rodrigo de Olivera se convirtió en la sensación del mercado de fichajes en Honduras al vincularse de manera definitiva al Motagua para la presente campaña, tras una fuerte disputa legal con el Olancho FC. El máximo goleador del Apertura 2025 se estrenó ayer en el actual certamen catracho con una anotación en el empate 2-2 del Ciclón Azul ante Real España por la jornada 3 de la Liga Nacional y, tras el final del partido, habló en zona mixta para Diario DIEZ.

De Olivera reveló cómo lo contactó Motagua, la manera en que se dio su fichaje con el ciclón, las aspiraciones que tiene para el Clausura 2026 y no dudó en tocar el tema de la polémica salida del Olancho FC. Por último, le envió un mensaje a su exequipo.

-- ENTREVISTA A RODRIGO DE OLIVERA EN ZONA MIXTA --

¿Qué se siente sudar la camiseta de Motagua y, más que eso, estrenarte como goleador con el equipo azul profundo?



Contento, creo que se ha trabajado muy bien en esta semana. Sabía que no venía con el ritmo necesario para la competencia, pero se ha hecho un gran trabajo. Contento por debutar con gol, que sirve para aportar al equipo. En la primera clara que te queda va para adentro, sigues enrachado con los 19 goles del campeonato anterior. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu último año en Honduras?



Se ha visto reflejado el trabajo de uno. Por suerte, uno lo puede acompañar con el sacrificio al equipo. Si es con gol, mucho mejor. Como delantero, uno tiene que hacer el esfuerzo y si le queda, mandarla a guardar, que es lo importante. Decían por ahí que era suerte lo de los 19 goles, hoy volvés a demostrar.



Uno que lo vive sabe que nunca es suficiente para la afición. Uno siempre trata de aportar, dar lo mejor de uno y si es con gol, mucho mejor, pero hay que seguir trabajando, queda mucho camino. Ojalá que sea el primero de muchos.

¿Por qué querías jugar con Motagua? Te lo digo porque tuviste opciones de jugar afuera, otros clubes por ahí, pero tu intención siempre fue Motagua. ¿Por qué?



No, no sé, creo que se ha hablado mucho en el último tiempo de mi futuro. Sí, yo he dicho públicamente que mi intención era quedarme en Honduras. La verdad que la gente, la afición, siempre se ha aportado con mucho cariño y bueno, se dio la posibilidad. Sí, por ahí se decía que quería jugar en Motagua, siempre se ha dicho que Motagua quería contar con mis servicios y bueno, se dio. No lo busqué así, pero se dio y estoy contento. Lo he mostrado siempre que me lo han preguntado y bueno, me gusta el país. ¿Qué se te habló del proyecto de Javier López cuando se comunicó Motagua contigo?



No tuve la posibilidad de hablar con el profe concretamente, pero sí sabía que el interés estaba. Había hablado mucho con Emilio y quería contar con mis servicios para el torneo Clausura. Yo no estaba tan al pendiente porque estaba en Uruguay de vacaciones y traté de estar un poco alejado del tema, porque sabía que tenía muy poco tiempo y quería disfrutarlo con la familia. Cuando se dio la oportunidad, ellos actuaron muy rápido y bueno, por suerte, contento y feliz de estar acá. ¿Cómo querés que te recuerden en Motagua?



Uno siempre, cuando llega al país, tiene esa ilusión de jugar en un equipo grande, ser visto. El primer interesado, por lo que tengo entendido, fue Motagua desde que estaba en Juticalpa. Estuve cerca de llegar y creo que lo había dicho públicamente antes también, que tenía esa espina. Hoy estoy muy contento, muy feliz, disfrutándolo. Sé que requiere de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Me preparé de la mejor manera para demostrar de qué estoy hecho. ¿Por qué están enojados en Olancho contigo?



Eso creo que es un tema más de abogados y representantes. Yo no estaba muy al tanto de eso. Si bien actuaron rápido en la forma del punto del contrato, sus abogados. Se pagó la cláusula de rescisión, que era ese monto. No entiendo el enojo, no sé por qué. ¿Se hizo bien o se hizo mal?



No, se hizo bien. Creo que había que hacer comunicado por vía mail, no había que tener comunicación directa con ninguno de ellos. Los abogados hicieron lo suyo, yo hice mi parte.