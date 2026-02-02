Rodrigo de Olivera rompe el silencio: por qué fichó por Motagua y su polémica salida de Olancho: "No entiendo el enojo"

El delantero uruguayo <b>Rodrigo de Olivera </b>se convirtió en la sensación del mercado de fichajes en Honduras al vincularse de manera definitiva al <b>Motagua </b>para la presente campaña, tras una fuerte disputa legal con el <b>Olancho FC</b>.El máximo goleador del <b>Apertura 2025 </b>se estrenó ayer en el actual certamen catracho con una anotación en el empate <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-vs-motagua-en-vivo-jornada-3-torneo-clausura-liga-nacional-honduras-GO29140611" target="_blank">2-2 del Ciclón Azul ante Real España</a></b> por la jornada 3 de la Liga Nacional y, tras el final del partido, habló en zona mixta para Diario DIEZ.