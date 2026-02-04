Jonathan dos Santos se rinde ante Olimpia y sorprende con su calificación sobre el fútbol hondureño: "Es complicado"

<b>Jonathan Dos Santos </b>dejó claro que el cruce ante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/descomunal-golazo-de-jorge-alvarez-para-olimpia-ante-el-america-en-concacaf-HN29173037" target="_blank">Olimpia</a> </b>está lejos de resolverse. El mediocampista del <b>América </b>reconoció el carácter físico del conjunto hondureño y la intensidad con la que planteó el partido, factores que obligaron a las <b>Águilas</b> a exigirse al máximo. Pese al resultado positivo, el futbolista subrayó que la serie sigue abierta y que el equipo azulcrema mantiene la calma, consciente de que aún quedan 90 minutos por disputarse para definir al clasificado.Además, <b>Dos Santos</b> no escatimó elogios para el ambiente vivido en <b>Honduras. </b>El seleccionado mexicano se rindió ante la pasión de la afición local y aseguró que jugar en canchas hondureñas representa uno de los retos más complicados de la región, tanto por el apoyo constante desde las gradas como por las condiciones del terreno, elementos que, según dijo, convierten cada visita en una prueba de carácter.