Lavallén se destapa: ¿Le hicieron la cama en Olimpia? Habla de fichajes en Marathón y de su afinidad con Wilmer Velásquez

No, no, todavía no, porque entrenamos a doble turno en estos días. El lunes que arrancamos la pretemporada y, sin duda, hay mucho trabajo por hacer. Las salidas vendrán para cuando empecemos a competir, que seguramente vamos a trabajar de un modo simple y seguramente poder conocer la ciudad, que es linda. Seguramente.

¿Cómo fue ese primer contacto con Marathón? ¿Le sorprendió cuando miró una llamada desde Honduras? No, no. En realidad fue una llamada de un excompañero que jugó conmigo en México, muy amigo de Mario Berríos. Él fue quizás el nexo para el contacto. ¿Quién fue el nexo para su llegada al Marathón? Wilmer Velásquez. Fuimos compañeros en Atlas de Guadalajara en el 97-98, y él me comentó que Marathón estaba buscando un entrenador. Tenía buena amistad con el gerente deportivo, que es Mario, y me preguntó si le podía pasar mi número. Lógicamente accedí. Así empezamos a hablar con Mario, y él me fue contando un poquito de lo que era el proyecto de Marathón, con juveniles, con un equipo con buena infraestructura. Fuimos avanzando en las conversaciones hasta que después tuvimos un Zoom con el presidente, el vicepresidente y mi cuerpo técnico, para profundizar algunas situaciones. Lógicamente, después fue avanzando todo.

¿Mantenía contacto frecuente con Wilmer o se retomó al venir a Honduras?

Sí, siempre estuvimos en contacto. Hoy es muy difícil no mantener comunicación con el WhatsApp, las redes sociales. Es fácil conectarse, charlar cada tanto. Quizás antes de venir a Tegucigalpa no hablaba mucho con él, pero lo tenía en mis contactos. Él siempre tuvo una buena consideración de nuestro trabajo, y eso ayudó a que se le ocurriera nuestro nombre al momento de recomendarnos.

¿Antes de venir a Honduras por primera vez qué referencias tenía del fútbol hondureño?

Antes de llegar a Olimpia tuve algunas charlas con Pedro Troglio, él me orientó un poco más sobre lo que iba a encontrar en la liga. Cuando estaba en México como jugador, también competimos algunas veces con equipos de Centroamérica, y uno recuerda el perfil del futbolista de esta región. Ya con mi paso por Honduras en 2022, tenía muchas más herramientas para saber qué me iba a encontrar en el presente.

¿Qué tan caro le salió al Marathón ficharlo?

No creo que haya sido caro. Cuando hablamos inicialmente, me interesó saber hacia dónde se dirigían con el proyecto deportivo, eso para mí es vital. Cuando me dieron la posibilidad de tener un equipo joven, de apostar por jugadores del club y reservas, eso me atrajo. Es un lindo desafío. Los equipos deben ser un mix entre juveniles con frescura e intensidad, y jugadores con experiencia. Por ese lado me cerró todo. La parte económica siempre fue secundaria. El club le dijo a mi representante cuál era el presupuesto disponible y no hubo ningún problema.

¿Usted se considera un técnico caro?

No, yo no me considero un entrenador caro. Lo primero que evalúo es el proyecto deportivo. Venimos del extranjero y a veces el cuerpo técnico cuenta con más integrantes, a veces con menos. En este caso vinimos tres, pero en otros equipos como Melgar o The Strongest fuimos cinco o seis. Depende del presupuesto. Si el proyecto cierra, decidimos cuántos venimos y qué puede aportar el club. En este caso tengo un asistente técnico más, un entrenador de porteros, un preparador físico y un segundo preparador físico que ayuda al que yo traigo. Esas son cosas que se hablan antes, y si hay acuerdo, se avanza.

¿Considera su regreso a Honduras como una revancha tras su paso anterior por Olimpia?

No, no creo en las revanchas en la vida. Son oportunidades y experiencias. Me tocó estar hace tres años, aprendí muchas cosas, y ahora tengo la oportunidad de venir a otro equipo, pelear desde otro lugar, en este año del centenario del club, e ir por el campeonato. Todos los entrenadores y jugadores anhelan eso, pero no siento que tenga algo que demostrar.

Mi carrera sigue en cada club. El trabajo es el mismo. A veces se obtienen mejores resultados, a veces no. Mi objetivo es que cuando me vaya, el jugador sea mejor que cuando llegué. Si logro eso, el trabajo habrá servido. En el fútbol solo gana uno, pero el trayecto también vale. A veces se elogia solo al que gana y no se valora todo el proceso.