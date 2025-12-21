Marathón sufrió en el Excélsior contra Platense, pero remontó y certificó su clasificación a la Gran Final del Apertura 2025

El complemento trajo un tablero renovado: ambos técnicos realizaban dos cambios por lado, y Lavallén enviaba a todos sus mejores hombres al ruedo. La respuesta verdolaga fue inmediata. Al 59', <b>Alexy Vega</b> cobraba un tiro libre magistral que <b>Javier Rivera</b> remataba de testa en labores ofensivas, comiéndose la marca de<b> Pavel Johnson</b> para el 2-1. El descuento encendía la esperanza sampedrana.Cuatro minutos después, al 63', Juárez fallaba en atenazar un balón y lo dejaba flotando, pero <b>Rubilio Castillo </b>lo mandaba de cabeza al tiro de esquina. "¡Dale, dale, daleee!", le gritaba Castillo al guardameta para animarlo, en un gesto de liderazgo que unía al equipo en la adversidad.La justicia llegó al 75' con un penal a favor de <b>Marathón</b>. Un rebote en el área derivaba en mano de <b>Pavel Johnson</b>, sancionada por el árbitro <b>Jefferson Escobar</b>. Dos minutos después, al 77', <b>Nicolás Messiniti</b> asumía la responsabilidad desde los once pasos y convertía con potencia el 2-2. Llegaba así a 17 goles en el torneo, sellando una remontada que valía el boleto finalista.