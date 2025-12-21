Marathón sufrió en el Excélsior contra Platense, pero remontó y certificó su clasificación a la Gran Final del Apertura 2025

En un Estadio Excélsior repleto de pasión y tensión, Marathón protagonizó una paridad épica ante Platense para sellar su boleto a la final del Torneo Apertura 2025. El verde sampedrano sufrió de lo lindo contra un tiburón que mordió fuerte al inicio, pero un empate 2-2 al final inclinó la balanza. Pablo Lavallén, con modificaciones en su oncena titular, recurrió a Alexy Vega, Nicolás Messiniti e Isaac Castillo para emparejar el juego y lograr el objetivo. El partido arrancó con un monstruo verde inquietando por la banda derecha, donde el panameño Iván Anderson se convertía en un verdadero dolor de cabeza. Al minuto 3', Anderson filtró un jugadón magistral, centró con precisión y Odín Ramos soltó un zapatazo violento que Javier Orobio, portero escualo, desvió en el fondo con una atajada espectacular. Nueve minutos después, Anderson caía lesionado y abandonaba el campo, dejando un vacío en el ataque verdolaga.

Al 18', Rubilio Castillo ejecutó un taconazo genial tras pase de Javier Rivera, pero Orobio volvía a lucirse con una intervención clave. Dos minutos después, Platense respondía con garra porteña; Yeison Arriola probaba con un bombazo que sacaba pintura al travesaño de Humberto Juárez, anunciando la tormenta que se avecinaba para el Monstruo. La última línea del Marathón cometía un error fatal al minuto 35'. Eduardo Urbina aprovechó una pésima salida del área de Juárez para definir con frialdad el 1-0 de Platense. Los escualos se ponían arriba y el público local enloquecía, mientras Lavallén observaba con preocupación desde la banca. Justo en el agregado del primer tiempo, al 45+1', Georgie Welcome rompía las líneas del offside, dominaba el balón y enviaba un centro raso perfecto. Carlos Pérez aparecía como un fantasma por el segundo poste para clavar el 2-0. Platense dominaba con autoridad y Marathón parecía al borde del abismo antes del descanso.

El complemento trajo un tablero renovado: ambos técnicos realizaban dos cambios por lado, y Lavallén enviaba a todos sus mejores hombres al ruedo. La respuesta verdolaga fue inmediata. Al 59', Alexy Vega cobraba un tiro libre magistral que Javier Rivera remataba de testa en labores ofensivas, comiéndose la marca de Pavel Johnson para el 2-1. El descuento encendía la esperanza sampedrana. Cuatro minutos después, al 63', Juárez fallaba en atenazar un balón y lo dejaba flotando, pero Rubilio Castillo lo mandaba de cabeza al tiro de esquina. "¡Dale, dale, daleee!", le gritaba Castillo al guardameta para animarlo, en un gesto de liderazgo que unía al equipo en la adversidad. La justicia llegó al 75' con un penal a favor de Marathón. Un rebote en el área derivaba en mano de Pavel Johnson, sancionada por el árbitro Jefferson Escobar. Dos minutos después, al 77', Nicolás Messiniti asumía la responsabilidad desde los once pasos y convertía con potencia el 2-2. Llegaba así a 17 goles en el torneo, sellando una remontada que valía el boleto finalista.

El tiburón apretó en los minutos finales, pero la solidez verdolaga, impulsada por las variantes de Lavallén, resistió los embates. Marathón igualaba no solo el marcador, sino un capítulo histórico del Apertura 2025, demostrando carácter en Puerto Cortés. El verde celebra su pase a la final con la frente en alto, listo para soñar con el título en el año de su centenario y en un momento donde Orinson Amaya, su presidente, falleció. Platense se despide con honra tras un regreso hermoso a la profesional del fútbol hondureño. Le toca cerrar su participación contra Olancho FC, en un partido de trámite y clubes eliminados.

FICHA TÉCNICA