Brayan Moya calienta el clásico Marathón vs Real España: “Si me toca marcar, lo voy a celebrar”

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/lavallen-resalto-poder-ofensivo-marathon-previo-clasico-contra-real-espanaa-idea-no-va-a-cambiar-OC29188305" target="_blank">Marathón y Real España</a></b> protagonizarán el plato fuerte de la jornada 4 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras en un clásico que tiene buenos ingredientes como la pelea del liderato y el traspaso de futbolistas de un bando al otro.Una de las voces que quiso calentar el duelo que paraliza a la ciudad industrial fue <b>el delantero Brayan Moya.</b> “Los goles se celebran siempre. Si me toca marcar, lo voy a celebrar. Ojalá que me toque hacer goles”, expresó la Bestia en la previa del partido <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">del campeonato nacional.</a></b>