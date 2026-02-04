Victoria defenderá la corona y Olimpia busca alargar su historia: así se jugará la jornada 1 del Torneo de Reservas

La actividad comenzará el jueves 5 de febrero, cuando <b>Juticalpa FC </b>haga su debut en la categoría enfrentando al <b>CD Choloma </b>a las 3:00 de la tarde en la cancha Ramón Sarmiento. Más tarde, a las 4:00 PM, <b>Lobos UPNFM </b>recibirá a <b>Marathón </b>en la sede universitaria.La jornada continuará el viernes 6 de febrero con dos encuentros simultáneos. <b>Platense </b>se medirá ante <b>Victoria</b>, el campeón defensor, a las 3:00 de la tarde en la cancha del conjunto escualo. A la misma hora, <b>Real España </b>será local frente al <b>Olancho FC </b>en su sede.