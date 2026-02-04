Victoria defenderá la corona y Olimpia busca alargar su historia: así se jugará la jornada 1 del Torneo de Reservas

La nueva edición del Torneo de Reservas de la Liga Nacional de Honduras ya tiene todo listo para su jornada inaugural, la cual estará cargada de partidos interesantes y marcará el inicio Clausura 2026 semanas después de haber conocido al campeón. El vigente monarca es Victoria, que viene de conquistar el Apertura 2025, logrando así el primer título de reservas en su historia. Mientras tanto, Olimpia buscará reafirmar su hegemonía como el club más laureado del certamen, con 10 títulos en su palmarés.

La actividad comenzará el jueves 5 de febrero, cuando Juticalpa FC haga su debut en la categoría enfrentando al CD Choloma a las 3:00 de la tarde en la cancha Ramón Sarmiento. Más tarde, a las 4:00 PM, Lobos UPNFM recibirá a Marathón en la sede universitaria. La jornada continuará el viernes 6 de febrero con dos encuentros simultáneos. Platense se medirá ante Victoria, el campeón defensor, a las 3:00 de la tarde en la cancha del conjunto escualo. A la misma hora, Real España será local frente al Olancho FC en su sede.

El telón de la primera fecha se bajará el sábado, cuando Olimpia reciba al Génesis Policía Nacional a las 2:30 de la tarde en el CAR Rafael Ferrari, en uno de los duelos más llamativos de la jornada inaugural.

PRIMERA JORNADA DEL TORNEO DE RESERVAS