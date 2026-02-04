Liga Nacional

¡Olimpia por el milagro! Los resultados que necesita el león para tumbar al América en Champions de Concacaf

Olimpia perdió 1-2 ante América en la ida de la primera ronda de la Champions de la Concacaf.

  • ¡Olimpia por el milagro! Los resultados que necesita el león para tumbar al América en Champions de Concacaf

    Los resultados que necesita Olimpia para avanzar a octavos de final de la Champions de Concacaf.

    Mario O. Figueroa
2026-02-04

Olimpia afronta el partido de vuelta de la Champions de Concacaf con un panorama exigente, pero aún con opciones claras de avanzar a los octavos de final. El triunfo 1-2 del América en el primer enfrentamiento obliga al León a replantear su estrategia en territorio mexicano, donde deberá buscar goles y un planteamiento ofensivo inteligente para mantenerse con vida en la competición.

El resultado de la ida condiciona directamente las aspiraciones del conjunto albo, ya que el reglamento de la Champions de Concacaf contempla el criterio de goles de visitante como factor de desempate en esta ronda. Por ello, Olimpia necesita marcar al menos dos goles en el Estadio Ciudad de los Deportes para aspirar a revertir la serie y evitar una eliminación temprana.

Victoria defenderá la corona y Olimpia busca alargar su historia: así se jugará la jornada 1 del Torneo de Reservas

En ese contexto, cualquier derrota, un empate o incluso una victoria por 0-1 en México significará la eliminación del Rey de Copas en la primera ronda. Estos marcadores favorecerían al América ya sea por el global o por la ventaja obtenida gracias a los goles convertidos fuera de casa en el partido de ida.

La única forma de igualar la serie tras los 90 minutos reglamentarios es un triunfo 1-2 para Olimpia. Ese resultado empataría el marcador global y también el criterio de goles de visitante, por lo que el boleto a octavos de final se definiría en el alargue, prolongando la emoción del cruce entre hondureños y mexicanos.

Sin embargo, el escenario ideal para los albos pasa por una victoria más amplia. Si Olimpia logra vencer al América anotando tres goles o más, sin importar el marcador exacto, avanzará de manera directa a los octavos de final de la Champions de Concacaf, sin necesidad de recurrir a criterios adicionales.

LEA TAMBIÉN: ¿Ya está resuelto? DT del América responde y señala qué le impresionó de Olimpia: "Él nos complicó mucho"

REGLAMENTO

El reglamento del torneo establece que la serie se define por el marcador global tras los dos partidos de ida y vuelta. En caso de que exista igualdad luego de los 180 minutos, se aplicará el criterio de goles de visitante, siempre que esté vigente para la ronda correspondiente. Si tras aplicar ese criterio la serie continúa empatada, el pase a octavos se resolverá mediante tiempos extra y, de persistir la igualdad, se recurrirá a la tanda de penales, añadiendo un componente de dramatismo a una eliminatoria que promete emociones hasta el final.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Champions de Concacaf
|