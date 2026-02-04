¡Olimpia por el milagro! Los resultados que necesita el león para tumbar al América en Champions de Concacaf

En ese contexto, cualquier derrota, un empate o incluso una victoria por 0-1 en México significará la eliminación del Rey de Copas en la primera ronda. Estos marcadores favorecerían al América ya sea por el global o por la ventaja obtenida gracias a los goles convertidos fuera de casa en el partido de ida.La única forma de igualar la serie tras los 90 minutos reglamentarios es un triunfo 1-2 para Olimpia. Ese resultado empataría el marcador global y también el criterio de goles de visitante, por lo que el boleto a octavos de final se definiría en el alargue, prolongando la emoción del cruce entre hondureños y mexicanos.Sin embargo, el escenario ideal para los albos pasa por una victoria más amplia. Si Olimpia logra vencer al América anotando tres goles o más, sin importar el marcador exacto, avanzará de manera directa a los octavos de final de la Champions de Concacaf, sin necesidad de recurrir a criterios adicionales.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/america-olimpia-andre-jardine-tecnico-champions-concacaf-conferencia-AN29173773" target="_blank">¿Ya está resuelto? DT del América responde y señala qué le impresionó de Olimpia: "Él nos complicó mucho"</a></b>