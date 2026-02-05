Eduardo Espinel y Olimpia reciben grata noticia previo al partido de vuelta ante el América de México

Ante marcador adverso y un camino largo de visita, la ilusión no se pierde y una buena noticia se confirma desde la Concacaf para la plantilla merengue.

El Olimpia de Eduardo Espinel no pudo en el duelo de ida de la Concacaf Champions Cup ante el América de México y pese a caer 2-1, su técnico no descarta dar la pelea en el duelo de vuelta a disputarse el 11 de febrero.

Con la serie todavía abierta, la afición ya palpita la vuelta en Coapa, pero hay una ausencia que empieza a generar ruido. Porque mientras todos esperan el estreno internacional de Raphael Veiga, hay un escenario reglamentario que podría dejarlo fuera.

Veiga ya es oficialmente nuevo jugador del América en la Liga MX, pero su situación en la Concacaf Champions Cup es distinta. En este torneo, la elegibilidad no depende únicamente de estar fichado por el club, sino de aparecer en la lista oficial de jugadores registrada ante Concacaf para cada ronda.

Por eso, si Raphael Veiga no fue incluido en la lista cerrada para los 16avos de final, entonces no sólo quedó fuera del partido de ida ante Olimpia, sino que tampoco podría disputar el duelo de vuelta. En Concacaf, la serie completa se considera una sola fase, y los futbolistas no registrados antes del inicio de esa eliminatoria no pueden ser añadidos a mitad de camino.

Esta podría ser considerada una noticia "positiva" para los merengues quien deberán dar pelea en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el América jugará su partido de local.

Cabe aclarar que Veiga no queda descartado del torneo, ya que en caso de que América avance, Concacaf permite actualizar la lista para la siguiente ronda, por lo que permitiría que Veiga sí podría quedar habilitado a partir de los octavos de final. Todo depende de si su registro fue presentado a tiempo para esta fase o si su debut internacional deberá esperar un poco más.

Finalmente, todo está encaminado para que el debut de Raphael Veiga con las Águilas se de el próximo sábado 7 de enero cuando los cremas reciban a Monterrey en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en partido perteneciente a la jornada 5 del Clausura 2026.