¿Se juega el 24? Confirmado día y hora para el partido Real España vs Motagua por la Triangular de Liga Nacional

El <b>Real España </b>de Jeaustin Campos llega con la urgencia de sumar y y tener opciones de clasificar en esta fase decisiva cuyo triunfo contra el mismo club capitalino a domiclio en la segunda jornada lo tiene con vida (0-3).La máquina llega sobreviviendo en la tabla y con opciones reales de clasificar a la final. Los dirigidos de Campos Madriz han mostrado un nivel irregular en las últimas fechas, perdiendo con <b>Olimpia </b>en el inicio de esta fase en San Pedro Sula, pero manteniendo viva la ilusión tras el triunfo ante los de <b>Javier López.</b>De ganarle a los azules del <b>Motagua</b>, el <b>Real España</b> llegaría a seis puntos, quedando solo uno por debajo de <b>Olimpia</b>, que suma siete, con todo por decidir en la recta final de las triangulares.La última jornada sería de dientes apretados, ya que <b>Real España</b> se mediría directamente contra los albos del <b>Olimpia </b>en Tegucigalpa. Ese choque entre sí definirá la clasificación