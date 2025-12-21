¿Se juega el 24? Confirmado día y hora para el partido Real España vs Motagua por la Triangular de Liga Nacional

El Real España y Motagua protagonizarán un duelo clave por la cuarta jornada de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, que busca el segundo finalista del semestre tras la clasificación del Marathón por el Grupo B.

DIEZ confirmó que el partido entre aurinegros y azules se efectuará este martes 23 de diciembre a las 7:00 de la noche en el estadio Morazán en un enfrentamiento reprogramado por acuerdo mutuo de ambos clubes.

Originalmente el partido estaba previsto para el 24 de diciembre, pero las dirigencias de los aurinegros y los azules optaron por adelantar la fecha. Esta decisión busca evitar el ajetreo navideño y concentrar la atención del juego en un momento crucial de la competencia de la cual Motagua ya está eliminado.